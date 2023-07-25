Как выглядит отель-музей, расположенный в пещерах Каппадокии

В 2013-м году в популярной у туристов Каппадокии был построен роскошный отель со всеми удобствами. Однако он привлекает путешественников не только красивыми номерами, но и уникальной историей.

© Museum Hotel / booking.com

Подробности – в материале "Рамблера".

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Расположение

Гостиница находится на территории, на которой когда-то проживал кочевой клан Текели, а также римляне и персы. На протяжении нескольких тысячелетий люди строили здесь дома, проживали в них самые разные события и обустраивали быт на свой лад. Не желая разрушать многовековую историю, Министерство туризма страны решило превратить каменные строения и пещеры в гостиницу без нанесения культурному наследию вреда. И вот что из этого получилось.

Номера

Museum Hotel / booking.com

Спустя 5 лет реставрации на свет появился отель премиум-класса с 34-мя шикарными аутентичными номерами, двумя бассейнами и личным садом. К услугам отдыхающих комнаты с высокими потолками, мраморными плитками и необъятными кроватями.

Museum Hotel / booking.com

Отдельного внимания заслуживают детали: например, зеркала, светильники, ковры и т. д. В такой обстановке сложно не проникнуться атмосферой и не почувствовать себя султаном Османской империи.

Развлечения

Museum Hotel / booking.com

Вариантов для времяпрепровождения немало. Здесь можно поплавать в бассейне под открытым небом и позагорать, любуясь видом на бескрайнюю долину.

Museum Hotel / booking.com

Для любителей спокойного отдыха в тени имеется закрытый бассейн. На территории гостиницы также располагается ресторан с наивкуснейшими блюдами турецкой кухни и высококлассными официантами. Кстати, фрукты и овощи выращиваются в частном саду, к которому имеет доступ исключительно персонал.

Некоторые туристы останавливаются в "музее", чтобы отправиться в полет на воздушном шаре. Разноцветные летательные аппараты уже успели стать настоящим символом Каппадокии.

Отзывы

Царящая в отеле атмосфера никого не оставляет равнодушным. Путешественники с восхищением высказываются о проведенном здесь времени.