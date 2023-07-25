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Россияне не отказываются от путевок в Турцию из-за пожаров

Лесные пожары не влияют на желание россиян отдыхать в Турции. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Россияне не отказываются от путевок в Турцию из-за пожаров
© Вечерняя Москва

— Мы видим, что сообщения о лесных пожарах в Турции из-за чрезвычайных происшествий переходят в разряд сезонных. Туристов уже не удивить, что в ряде близлежащих к курортам районах полыхают горные массивы, — сказал он.

По его словам, туроператоры не фиксируют отказов от уже купленных путевок в Турцию. При этом туристы интересуются, насколько безопасно и комфортно им будет на территории страны, передает РИА Новости.