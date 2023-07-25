В Таиланде возросло число случаев заболевания лихорадкой денге

В 18 провинциях Таиланда, включая Пхукет, число случаев заболевания лихорадкой денге существенно возросло. Об этом сообщает The Pattaya News со ссылкой на гендиректора Департамента по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда Тарета Крассанайравонга.

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По словам специалиста, за последние 18 недель в восьми провинциях стали все чаще выявлять заболевание. В число таких территорий вошли и любимые многими туристами. Например, Пхукет и Краби. Эксперт также назвал Чонбкри, Районг, Трат, Сатун, Бангкок и ряд других областей.

За последние четыре недели число людей, заболевших лихорадкой денге, выше, чем за тот же период за предыдущие пять лет. Если ситуация обострится, профильные ведомства объявят эти зоны эпидемиологическими.