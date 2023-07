Что нужно знать туристу об отдыхе в Киргизии

«Поклонникам крафтового пива понравится бар Save the Ales. Есть необычные сорта, пиво они сами варят. Сидр свой — я такого в жизни никогда не пробовал, настолько натуральный и качественный. Рядом в пешей доступности есть No Name bar. Там очень интернациональная атмосфера. Классное место, живое такое, и цены нормальные», — посоветовал Антон Резниченко.