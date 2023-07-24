Что нужно знать туристу об отдыхе в Киргизии

Кыргызстан летом — это палящее солнце, изумрудные воды Иссык-Куля, маковые поля, колоритные базары, вкуснейший лагман и походы к семитысячникам. Однако этим туристический потенциал бывшей советской республики, конечно, не ограничивается. Страна продолжает оставаться одним из самых популярных у россиян зарубежных направлений — по данным туроператора «Алеан», в 2023 году спрос на летний отдых в этой стране почти в два раза превысил показатели 2022 года. О том, что еще стоит посмотреть в Кыргызстане, почему в разговоре с местными лучше его не называть Киргизией, как организовать самостоятельное путешествие и где попробовать бешбармак, шорпо и самсы, читайте в гайде «Ленты.ру».

Почему российские туристы выбирают Кыргызстан

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Если набрать в поисковике «Кыргызстан природа» и посмотреть картинки по теме, можно выбрать любую для заставки рабочего стола: величественные снежные вершины, зеленые равнины, стада лошадей, озера с будто бы выкрашенной водой и другие заповедные места, где словно никогда не ступала нога человека.

Но, безусловно, главный магнит для гостей страны — горный туризм. Более трех четвертей территории Кыргызстана занимают горы. Северо-восточная его часть лежит в пределах Тянь-Шаня, юго-западная — Памиро-Алая. Здесь собрано около 160 разновидностей горных и равнинных ландшафтов, которые поражают даже бывалых путешественников. В стране даже имеется три семитысячника — пик Ленина, пик Победы и пик Хан-Тенгри.

80% территории Кыргызстана находится на высоте более 1500 метров над уровнем моря

При этом российские туроператоры в основном ориентированы на пляжный туризм и предлагают россиянам путевки на озеро Иссык-Куль или к горячим источникам. Однако, по мнению многих путешественников, приехать в Кыргызстан и не съездить в горы — огромное непростительное упущение, поэтому если и собрались в республику, пускай даже с туром, обязательно включите в маршрут природные локации.

Среди очевидных плюсов выбора именно Кыргызстана в качестве направления для путешествия у россиян — прямые рейсы, невысокие цены на проживание и услуги, отсутствие визового режима и языкового барьера (большинство жителей Бишкека прекрасно говорит по-русски, а указатели на улицах продублированы на русский, который является официальным языком в стране).

Кыргызстан — древняя, но нестабильная страна

Бывшая союзная республика после распада СССР оказалась в непростом положении. Бандитизм в 1990-х здесь был едва ли не более агрессивным, чем в России. Положению простых людей тогда тоже сложно было позавидовать. Уже в 2000-х на это наложились политические неурядицы. Сначала в результате революции 2005 года был свергнут один президент, спустя пять лет — другой.

На этом фоне вспыхнули межэтнические беспорядки на давно беспокойном юге страны, а жители столкнулись со знакомым им только по учебникам понятием «временное правительство». Менялись конституции и премьер-министры, начался отток русскоязычного населения, произошли еще одни массовые беспорядки, уже в 2020 году, результатом которых снова стала отставка главы государства.

Однако в последние годы ситуация стабилизировалась, а обстановка внутри страны не вызывает опасений у туристов. Впрочем, даже в тяжелые периоды жизни государства им едва ли угрожала серьезная опасность: путешественники делятся слухами о том, что даже немногочисленным местным карманникам запрещено трогать туристов, чтобы не портить облик страны.

Как добираться

Огромный плюс направления в том, что россиянам сюда не потребуется виза. Попасть в республику можно как по заграничному, так и по российскому паспорту. При этом вылеты осуществляются аж в три крупных кыргызских аэропорта — в Бишкек, Ош и село Тамчы в Иссык-Кульском районе.

Прямые рейсы из России в Бишкек выполняют «Аэрофлот», Nordwind Airlines, S7 Airlines и «Уральские авиалинии». В среднем перелет из Москвы занимает около пяти часов. Добраться в Бишкек прямым рейсом можно из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Казани, Красноярска, Грозного, Сочи, Сургута и Тюмени.

₽ 29 000 примерная цена авиабилетов Москва — Бишкек на конец августа (прямой рейс туда-обратно с багажом)

В Ош можно долететь без пересадок из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Сургута, Самары, Тюмени, Челябинска, Сочи и Минеральных Вод. Прямые рейсы в Тамчы есть из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

В какое время года лучше ехать

Самые комфортные периоды для поездки в Кыргызстан — с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. Летом в городах бывает невыносимая жара.

Полина Гуткович, туристка:

Летом нужно быть готовым к палящему солнцу и невероятной жаре. В нашей поездке было до 38 градусов тепла. Особенно отвратительно просыпаться в комнате без занавесок. Я, например, проснулась в 4:30 от того, что моим глазам стало жарко.

Однако стоит учесть, что в горах и возле озер воздух прохладнее даже в самые теплые летние месяцы. Например, период с конца июня по конец августа — это самый сезон на Иссык-Куле.

Тур или самостоятельная поездка?

Тут все зависит от предпочтений туриста. Приключения в дороге, дикие пейзажи, ночевки в палатках и возможность менять маршрут по своему усмотрению — это все будет сопровождать самостоятельных путешественников. За комфортом и спокойствием надо идти к турагентам.

«Если турист изучил направление, понимает, что хочет посмотреть, построил маршрут или нашел гида, то можно и самостоятельно. Если же путешественник не готов погружаться в организационные вопросы, ему нужна помощь "старшего товарища", который порекомендует хороший отель, составит маршрут, обеспечит сопровождение поездки, лучше обратиться к профессионалам», — посоветовала представитель туроператора Fun&Sun Ольга Иванова.

Вместе с тем многие самостоятельные путешественники не пожалели, что взяли напрокат машину и поехали по стране. Они полагают, что Кыргызстан — государство, которое нужно исследовать, не замыкаясь на каком-то одном месте.

Деньги и связь

Денежная единица Кыргызстана — сом, ее курс практически равен рублю. Ехать с российскими картами Visa и Mastercard точно не стоит, расплатиться там ими не получится. Карту «Мир» принимают не во всех местах, поэтому для страховки лучше также запастись наличкой (рублями, а не валютой) и приобрести сомы в обменниках (там курс лучше, чем в банках), которые в больших городах встречаются почти на каждом шагу.

«В прошлом году можно было расплачиваться картой "Мир" в магазинах и ресторанах, а в этом году это мало где получается. И снять с российской карты сомы в Бишкеке можно только в нескольких банкоматах одного банка — "Керемет банк"», — поделилась Полина Гуткович.

Еще один вариант — скачать приложение платежной системы «Золотая Корона», ввести паспортные данные, привязать аккаунт к местному номеру (о том, где приобрести сим-карту, рассказывается ниже), перевести деньги с российской карты (не все подходят, нужно заранее уточнить в своем банке) на свой счет и по паспорту получить их в местном отделении. Курс у «Золотой Короны» приближен к биржевому, комиссия минимальная, деньги приходят сразу же.

Транспорт

Передвигаться по Бишкеку можно на автобусах, троллейбусах, маршрутках или такси. У туристов наиболее популярен последний вариант — «Яндекс Такси» в городе работает хорошо и стоит недорого. Десятиминутная поездка обойдется от 150 сомов (тариф «Эконом»).

Еще один популярный способ перемещения по городу — «голосование» на дорогах, когда рукой ловят таксиста (но не обычного попутчика), как было принято в России до создания приложений с услугами такси.

«Многие водители так кого-то подвозят. Иногда бывают даже комичные случаи. Один мой товарищ заказал такси, но не посмотрел номер машины. Он выбежал из подъезда, прыгнул в первое попавшееся такси, которое там стояло, и сказал водителю: "Трогай!" И тот поехал. А по дороге признался, что он вообще-то уже закончил смену, припарковался и собирался домой. Но вот довез моего друга. Это, к слову, про менталитет», — рассказал россиянин Антон Резниченко.

Перемещаться между городами можно на автобусах и маршрутках (это наиболее доступный и дешевый вариант, но летом его лучше избегать из-за высоких температур) или на арендованной машине. Между большинством городов проложены относительно хорошие дороги. Но нужно учесть, что в некоторые локации не получится добраться никак, кроме как на лошади или пешком.

«Есть такой сервис Lalafo, типа российского Avito, там можно найти, где арендовать машину. Есть несколько типов автомобилей: подготовленные машины (джипы) для путешествий по горам и такие "пузотерочки" маленькие — у нас очень популярна Honda Fit. Цена за аренду такого авто составит до полутора тысяч сомов в сутки», — рассказал гид по Кыргызстану Дмитрий Лужанский, уточнив, что внедорожник обойдется дороже — от семи до девяти тысяч сомов в сутки.

Где найти жилье

После недавнего переезда большого количества россиян в столицу Кыргызстана жилье в городе перестало быть таким доступным, как раньше.

«Довольно тяжело найти жилье — все неоправданно дорого и в целом непривычно. Booking и Airbnb, дорогие сердцу, — вообще плохие помощники в поиске. Здесь работают сайты объявлений Lalafo и контакты местных», — подсказала туристка Анастасия Епифанова, которая вместо отеля сняла квартиру в Бишкеке, поскольку это был наиболее бюджетный вариант.

По данным портала TripAdvisor, в тройку лучших отелей Бишкека входят Orion Hotel Bishkek, «Хаятт Ридженси Бишкек» и Sheraton Bishkek. Снять номер на двоих в Orion Hotel Bishkek получится примерно за 16 тысяч рублей в сутки, в «Хаятт Ридженси Бишкек» — от 12 тысяч рублей в сутки, в Sheraton Bishkek — от 10 тысяч рублей в сутки.

На сайте объявлений Lalafo можно найти предложения в Бишкеке за две тысячи рублей в сутки (однокомнатная квартира с душем и кондиционером), а на сайте Ostrovok.ru есть апартаменты за три-четыре тысячи рублей в сутки. Кроме того, местные жители ищут съемные квартиры на форуме Diesel Forum, там цены тоже довольно демократичные.

₽ 3 000 средняя стоимость бюджетного жилья в Бишкеке в сутки (цена за двух гостей)

Если же выбирать не Бишкек, а другие локации, цены могут сильно отличаться. Например, в Оше ночь в трехзвездочном отеле Tes Hotel будет стоить от пяти тысяч рублей на двоих, а в хостеле — около двух тысяч рублей.

Что касается отдыха на Иссык-Куле, то, по данным туроператора Fun&Sun, летом недельное проживание с трехразовым питанием в пансионате у озера будет стоить от 41,6 тысячи рублей.

Еще один вариант размещения, который лучше других поможет прочувствовать национальный колорит, — юртовый кемпинг. Такие есть, например, на побережье Иссык-Куля. Юрты специально оборудованы под туристов и внутри оформлены в традициях кыргызского народа. В отдельном помещении располагаются туалет и душ.

Насколько безопасно в Кыргызстане

К россиянам в Кыргызстане относятся доброжелательно, конфликтные ситуации возникают редко. «Ты можешь вечером или ночью спокойно идти по улице Бишкека — неважно, мужчина ты или женщина — тебя вообще никто не тронет. Очень спокойная атмосфера», — рассказывает Антон Резниченко.

Несмотря на то что в целом в городах обстановка благоприятная, в людных местах и особенно на базарах ценные вещи лучше держать под присмотром.

Привыкших к относительно спокойному движению на дорогах россиян (в особенности москвичей) сперва может шокировать местная манера вождения.

Полина Гуткович, туристка:

Здесь вообще нет правил дорожного движения. Точнее, наверное, они существуют, но ты чувствуешь себя примерно, как на улицах Таиланда. Ходить надо очень аккуратно.

Местные жители рекомендуют приезжим всегда смотреть по сторонам при переходе улиц, даже на пешеходных переходах, которые водители иногда игнорируют.

Качество услуг

По словам гида по Кыргызстану, фотографа Владислава Ушакова, бывает, что россияне, часто путешествующие по миру и привыкшие к высокому уровню услуг, жалуются на недостаток сервиса. Иногда во время туров гидам приходится заказывать не пятизвездочные отели, потому что таких просто нет, а более скромные гостевые дома.

«Мы всегда объясняем, что в некоторых городах бывает две-три гостиницы, которые не соответствуют четырем или пяти звездам, и что надо быть готовыми к тому, что что-то не будет отвечать вашим пожеланиям. Если клиент соглашается, мы делаем остановки в этих местах», — поясняет Владислав Ушаков.

Но некоторые туристы из России признаются, что были даже приятно удивлены местным качеством услуг.

«Сфера туризма развита отлично. Качество организации туров и их разнообразие реально впечатлили, даже зимой. Молодые, инициативные гиды, все четко по срокам, что для Азии редкость», — порадовалась Анастасия Епифанова.

Это касается не только сферы туризма, но и бытовых вопросов.

«Мне пришлось отдавать свой ноутбук в ремонт, потому что он неожиданно перестал работать. Честно говоря, я очень переживала, и особого доверия к местному сервису не было. Но на удивление все сделали очень быстро, дешево и качественно. Прошел уже почти год, и работает он прекрасно», — поделилась Дарья Шинина.

Местное гостеприимство

Россиян, которые первый раз приехали в Азию, знаменитое восточное гостеприимство иногда даже застает врасплох. Далеко не все привыкли, что совершенно посторонние люди искренне готовы помогать решать чужие проблемы, при этом ничего не требуя взамен.

Еще со времен кочевых племен местные жители всегда были рады гостям и относились к ним с большим уважением. Семьи кочевников предоставляли пищу и кров любому человеку, который переступил порог их дома после заката и попросил ночлега. В случае, если семья была слишком бедной, ей помогали родственники. Очень важно было сохранить доброе имя племени и не спровоцировать злые сплетни. Эти традиции сохранились и до нашего времени.

Даже с незнакомыми людьми в Кыргызстане принято общаться так, как будто вы хорошие приятели.

«Там даже есть такая тема, что, если тебе, например, курьер привез пиццу и ты ему не пожал руку, значит, ты надменный москвич», — поделился Антон Резниченко.

Кроме того, в Кыргызстане туристам не следует показывать брезгливость по отношению к экзотическим мясным блюдам и надевать в баню национальный войлочный колпак (ак-калпак), который считается сакральным. Это может оскорбить местных жителей.

Что стоит поесть в Кыргызстане

Единственный аспект, о котором мнения путешественников из России полностью совпали, — местная еда.

«Еда вкусная, порции большие, но цены оказались выше, чем ожидалось. Есть кафе с очень приятным дизайном и модным меню, винные бары. Лагманы отличные, запеченный донер с кунжутом, куурдак, конина. Праздничный плов с казы — это нечто. На любителя, но точно надо попробовать, так как продают буквально на каждом углу, — курут», — похвалила местную кухню Анастасия Епифанова.

Полина Гуткович, туристка:

Суп чучвара — это просто бомба какая-то! Это бульон с пельменями, очень вкусно и очень сытно.

Другие туристы советуют манты с мясом и с тыквой, бешбармак (говяжий бульон с домашней лапшой), шорпо (суп из баранины с картофелем, луком и морковью), самсы. Из напитков — чаи с молоком и пряностями с боорсоками (небольшие обжаренные кусочки теста), кумыс, максым (кыргызский национальный прохладительный напиток, который изготавливается в основном из ячменя и пшеницы, по вкусу немного напоминает квас).

По словам путешественников из России, вкусно и дешево поесть можно в бишкекском кафе «Фаиза».

«Оно выглядит как приличная столовая с официантами. Там все время очередь на входе, народу всегда битком, а это показатель качества. Можно поесть не только блюда среднеазиатской кухни, но и, например, картошечку с котлетами», — рассказал Антон Резниченко.

Национальная кухня также представлена в ресторанах Navat и этнокомплексе «Супара».

Любители вин и пенных напитков тоже не будут разочарованы.

«Поклонникам крафтового пива понравится бар Save the Ales. Есть необычные сорта, пиво они сами варят. Сидр свой — я такого в жизни никогда не пробовал, настолько натуральный и качественный. Рядом в пешей доступности есть No Name bar. Там очень интернациональная атмосфера. Классное место, живое такое, и цены нормальные», — посоветовал Антон Резниченко.

«Хороший винный ресторан — Vinoteka на Чуйском проспекте, который открыл немец, женившийся на кыргызстанке. Там большой выбор вин, неплохие закуски и уютно», — добавил турист Илья Подобед.

Бишкек и окрестности

Бишкек — столица Кыргызстана и административный центр Чуйской области. У туристов город вызывает противоречивые впечатления. Многим он напоминает Россию 1990-х с хаотичной застройкой, обилием ярких рекламных стендов в центральной части городов, многочисленными пунктами обмена валюты и торговыми точками. Есть весьма необычные здания: советская архитектура здесь органично сочетается с национальными мотивами.

Большинство россиян признаются, что они были в восторге от вида на горы — по их словам, к этому не сразу привыкаешь. Туристы также отмечают, что Бишкек довольно зеленый, с большим количеством деревьев, но, как говорят отдельные туристы, не очень чистый.

«Что мне бросилось в глаза — в центре города вместо заборов они высадили широкую полосу кустарников. То есть ты идешь по тротуару, который отделен от дороги кустарниками шириной метра два. Дорогу никак не перебежишь, но выглядит красиво», — отметил Антон Резниченко.

Еще одна проблема Бишкека — смог. В холодное время года огромный частный сектор топится углем и подручными материалами, и из-за этого город существует как будто под куполом тумана. Похоже на один из фильмов по роману Стивена Кинга.

«Запах ощущается. Вечный серый туман. Загадочно, конечно, но вгоняет в тоску. Когда едешь в горы, случается чудо: как только пересекаешь черту города, реально будто из купола выезжаешь в зимнюю сказку: солнце, высокие леса все в снегу, горные белые пики переливаются на солнце, птички поют», — говорит Анастасия Епифанова.

Посмотреть сам город можно за два-три дня. Из достопримечательностей туристам советуют площади Ала-Тоо и Победы, Государственный исторический музей, Центральную мечеть (самую большую в Средней Азии) и, конечно, местные базары. Два самых популярных — Ошский и «Дордой».

На Ошском базаре продают орехи, горный чай, мед и курут. А еще там можно купить ак-калпак, тапки, войлочные коврики, ковры, всякие поделки ручной работы.

Самый крупный вещевой рынок в Центральной Азии, существующий с начала 1990-х,— «Дордой». Это как будто отдельный торговый город, который поделен на районы и в котором даже выпускается своя газета. Там можно найти все, начиная от нижнего белья и заканчивая автомобильными запчастями. Площадь рынка — сто гектаров, на нем работают, по разным оценкам, от 50 тысяч до 150 тысяч человек.

Дарья Шинина, туристка:

Это просто гигантский вещевой рынок в Бишкеке. Мы ходили туда с местной девушкой, пробыли там около четырех часов, и она сказала, что мы даже 10 процентов от него не увидели. Так что это действительно впечатляет. И там правда можно найти классные вещи за смешные деньги.

Торговаться на местных рынках можно и нужно. В Азии это часть культуры.

В пригороде Бишкека есть красивые ущелья с теплыми источниками — например, Аламедин. Буквально полчаса езды от шумного города — и туристы оказываются в живописном месте с горами, водопадом и рощей.

«Водопад небольшой — метров 30, наверное. Находится он на расстоянии пяти-шести километров от того места, куда доезжают машины. Маршрут до него довольно несложный: вы проходите эти пять-шесть километров и поднимаетесь всего на 600 метров. Любой человек сможет там пройти», — советует гид Дмитрий Лужанский.

На курорте «Теплые ключи» в ущелье Аламедин расположен радоновый источник, вода в котором, если верить местным жителям, лечит множество болезней.

Также путешественникам будет интересен Национальный парк Ала-Арча, который находится всего в 30 километрах от Бишкека. Здесь отдыхают семьи с детьми и тренируются альпинисты. Можно встретить белок и лошадей. Нужно иметь в виду, что парк находится на высоте более двух тысяч метров, поэтому там прохладно даже летом.

«Если приедете в Бишкек зимой, советую взять с собой лыжные принадлежности: в районе города находится десяток горнолыжных баз. Можно активно провести досуг», — советует гид Владислав Ушаков.

Что посмотреть на севере страны

Конечно, приехать в Кыргызстане и не побывать на Иссык-Куле будет неразумно. Озеро входит в число 30 крупнейших по площади озер мира и занимает седьмое место в списке самых глубоких. Его название в переводе означает «горячее озеро», поскольку зимой не замерзает. Хотя даже летом вода в нем довольно прохладная: средняя температура — от 17 до 23 градусов.

С советских времен это место считается популярным курортом с многочисленными санаториями, пансионатами и домами отдыха, значительная часть которых расположена в городе Чолпон-Ата и его окрестностях. Здесь созданы идеальные условия для оздоровительного отдыха: горный воздух, чистая прохладная вода, лечебные грязи и минеральные источники. С юга озеро огибают горы, а на севере растут леса. Вода в нем изумрудно-голубого цвета.

Во время визита на Иссык-Куль обязательно стоит посетить Григорьевское ущелье. Оно находится в 60 километрах от города Чолпон-Ата. Попасть туда просто, а виды открываются потрясающие: высокие ели, луга, озера и снежные вершины.

Дарья Шинина, туристка:

Куда действительно стоит поехать — это горные ущелья недалеко от Иссык-Куля. Мы были в Григорьевском. Было ощущение, что ты действительно в другом мире. Когда пошел дождь, и горы начали покрываться туманом, это было вообще что-то невероятное. А еще там можно поесть нереально вкусной рыбы, которую только что специально для тебя выловили из горной речки. Там же наливают чай из каких-то цветов, и его хочется пить бесконечно.

«Через Григорьевское ущелье проходит множество туристических маршрутов в соседнее Семеновское ущелье, в глубине которого располагается небольшое озеро — его прозвали «святым» из-за чистоты и прозрачности.

«Григорьевское и Семеновское ущелья — одни из самых красивых мест в Кыргызстане, поэтому они и самые популярные», — поясняет гид Дмитрий Лужанский.

Еще одно высокогорное озеро на севере, в Нарынской области — Сон-Куль (другое название — Сонкель). Оно находится на высоте три тысячи метров над уровнем моря. Озеро окружают холмы, за которыми виднеются пики и снега хребтов Центрального Тянь-Шаня. В районе Сон-Куля есть огромное количество юрточных лагерей, где можно переночевать и почувствовать себя настоящим кочевником.

В Нарынской области расположено высокогорное озеро Кель-Суу, которое тоже рекомендуют посетить всем туристам. Его название переводится как «приходящая вода», и это неслучайно. Дело в том, что часто озеро в прямом смысле слова исчезает — вода утекает в подземные пещеры и гроты.

Кель-Суу находится ближе к границе с Китаем, и туда нужно оформлять пограничные пропуска. Озеро имеет ледниковое происхождение: оно образовалось много тысяч лет назад после крупного землетрясения. Говорят, что вода в нем меняет цвет несколько раз в день, в зависимости от количества солнечного света, а вокруг открываются инопланетные пейзажи со скалами. В этом месте тоже можно переночевать в юртах на высоте более трех тысяч метров. Поднимаются от лагеря к озеру на хорошо подготовленных внедорожниках.

«До Кель-Суу ехать далеко, но оно того однозначно стоит. Очень красиво, похоже на швейцарские горные луга. И там очень мало туристов», — рассказывает Илья Подобед.

На южном берегу Иссык-Куля, рядом с селом Тосор, находится каньон Сказка, который туристы часто сравнивают с Большим каньоном в Аризоне. Он состоит из причудливых фигур из камня и глины. У некоторых даже есть свои названия — например, «Китайская стена», которая напоминает миниатюрную копию знаменитого памятника архитектуры Поднебесной. Нужно учитывать, это место крайне популярно у путешественников, поэтому народу там почти всегда много.

Кроме того, на севере Кыргызстана гиды рекомендуют посетить водопад Шаар. Он находится на высоте 3200 метров в ущелье Баш-Каинды в Нарынской области и представляет собой четырехметровую скалу, с которой вода падает несколькими каскадами. Шаар входит в пятерку самых больших водопадов Центральной Азии.

Что посмотреть на юге страны

Путешествуя по югу Кыргызстану, непременно стоит заехать в город Ош — это самый аутентичный и древний город страны. Здесь можно насладиться настоящим восточным колоритом, поторговаться на местном базаре, попробовать вкуснейшую самсы и увидеть, как выглядят тандырные печи, в которых их выпекают.

В центре города находится гора Сулайман-Тоо — первая локация страны, внесенная в список культурного наследия ЮНЕСКО. Местные жители уверены, что она своей формой похожа на спящего пророка Мухаммеда. Уже в Средние века она стала важным объектом религиозного поклонения. И в наше время в это место приезжают тысячи паломников из разных стран, ее даже называют второй Меккой.

«Если вы подойдете к Сулайман-Тоо и обогнете ее справа, вы попадете в старую махаллю (узбекский квартал). Прогуливаясь по этим небольшим улицам, вы сможете посмотреть, как живет местное население. В некоторых дворах видны разные производства», — рассказывает гид Дмитрий Лужанский.

На юге Кыргызстана есть не менее красивые озера, чем на севере. Например, в западной части Джалал-Абадской области находится горное озеро Сары-Челек (в переводе — «желтый сосуд»). Его берега покрыты пихтовыми и еловыми лесами, которые видны в зеркальном отражении воды.

Путешественникам, которых не очень вдохновляют холодные горные озера, может понравиться на Токтогульском водохранилище.

«Если вы хотите искупаться, можно поехать к Токтогульскому водохранилищу, это место с божественными закатами, и там всегда теплая вода», — рекомендует Лужанский.

На территории Национального природного парка «Саркент» в Баткенской области расположено много высокогорных скал, малых и больших пещер, а также пять озер, окруженных арчовыми лесами. А еще там водятся краснокнижные животные: снежный барс, рысь, бурый медведь, беркут, балобан, кумай. В рекреационной части парка оборудован юрточный городок, где можно окунуться в традиционный быт, подышать чистым горным воздухом, попробовать кумыс и айран.

В 18 километрах от Баткенской области находится горный массив Сары-Тоо (в переводе — «желтые горы»), известный своим необычным радужным окрасом, похожим на многослойный торт в разрезе. Когда-то эти горы были дном древнего Сарматского моря, поэтому здесь можно найти окаменелости, раковины и останки древних растений.

В труднодоступном месте Джалал-Абадской области сохранилась уникальная коллекция петроглифов Саймалуу-Таш (в переводе — «узорчатый камень»). «Галерея» с наскальными изображениями расположена на высоте 3200 метров над уровнем моря. Почти круглый год там лежит снег, поэтому приезжать нужно в июле или августе. Тематика рисунков самая разнообразная: от изображений домашних животных до религиозных верований.

Маршруты для самостоятельных путешествий

Самостоятельным путешественникам, которые не хотят пользоваться услугами местных фирм, советуют организовать круговой тур по озеру Иссык-Куль: объехать его кругом, останавливаясь в понравившихся локациях.

«Объехали Иссык-Куль со всех сторон. На юге понравился каньон Сказка. На востоке от озера есть город Каракол — там горнолыжный курорт зимой, а летом — трекинг. В Караколе еще дешевле, чем в Бишкеке, обязательно стоит попробовать местный суп ашлян-фу», — рекомендует Илья Подобед.

Гид Владислав Ушаков отмечает, что туристам, которые хотят за минимальное время увидеть максимальное количество красот, можно проехаться по автодороге Бишкек — Ош через всю страну.

Можно будет по ходу дороги увидеть три сезона: зима, лето и весна. Там будут и пустыни, и высокогорные перевалы, на которых лежит снег. Еще можно поехать через Чуйскую долину в сторону Иссык-Куля через Кочкорку, ущелье Кара-Кече, Джумгал, высокогорный перевал вдоль реки Кекемерен, подняться в Суусамыр, спуститься через Тоо-Ашу и вернуться уже с другой стороны.

Однако во время самостоятельных поездок у туристов, скорее всего, возникнет больше проблем, предупреждает Дмитрий Лужанский. По его словам, лучше путешествовать в группах.

«Чтобы сэкономить, нужно найти местную турфирму и записаться в группу. Обычно они устраивают путешествия от одного до пяти дней, это бывают конные туры, небольшие трекинги или культурно-исторические туры. Это стоит не так дорого: в прошлом году цены были от 300 до 700 сомов, а в этом году они поднялись до полутора тысяч сомов за один день. Это будет самый дешевый и комфортный способ попутешествовать. У вас будет арендован бус, будет гид, забронированы отели и места завтраков, обедов и ужинов», — поясняет гид.

По его словам, огромное количество таких фирм можно найти в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Что важно знать туристам перед поездкой

Хотя Кыргызстан — светское государство, большинство местных жителей придерживается мусульманских традиций. Поэтому не стоит ходить по улицам в откровенной одежде (особенно в южных регионах) и вести себя вызывающе. Уважение к местной культуре и традициям — правило хорошего тона при визите в любую страну мира.

Что касается выездов на природу, то путешествовать к некоторым труднодоступным локациям лучше с гидом. Во-первых, из соображений безопасности, а, во-вторых, из-за некорректных отображений некоторых мест на онлайн-картах.