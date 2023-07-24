3 самых опасных города в мире для туристов
Эти города ежегодно посещают тысячи туристов. И если одним улыбается удача, то другим приходится на своем опыте узнать, почему эти поселения называют самыми опасными в мире.
Опытные туристы предупреждают: если вы не хотите испортить себе отпуск, лучше держитесь от этих городов подальше.
Подробнее о населенных пунктах, знаменитых своей преступностью – в материале "Рамблера".
Кингстон, Ямайка
Кингстон неспроста привлекает путешественников: город славится живописными пляжами, джунглями, музеем Боба Марли, музеем пиратского города Порт Ройал и не только.
Но вместе с тем Ямайка является одним из самых опасных государств в своем регионе. Так, в 2022 году на 100 тысяч жителей острова приходилось 52,9 убийства. Но и это еще не все: в Кингстоне также орудуют карманники, уличные банды и другие бандиты. Проще всего столкнуться с ними в бедном районе в темное время суток.
Тихуана, Мексика
В Тихуане для туристов немало развлечений: любители архитектуры могут часами изучать улочки города и знаменитый Кафедральный собор Нуэстра Сеньора де Гуадалупе, а ценители современного искусства наверняка захотят посетить Музей Ассамблеи.
Но прежде, чем отправиться в Тихуану, стоит задать себе вопрос –так ли сильно вы хотите увидеть все эти достопримечательности? Дело в том, что в 2022 году этот мексиканский город признали самым опасным в мире. Здесь было зарегистрировано 138 убийств на каждые 100 тысяч жителей. Помимо убийств, в Тихуане распространены похищения с целью выкупа и торговли людьми, продажа наркотиков и перестрелки между бандитами и полицией.
Каракас, Венесуэла
Каракас знаменит множеством достопримечательностей: здесь и Кафедральный собор, и Университетский городок, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и музей Хуана Антонио Переса.
Но чем еще знаменита столица Венесуэлы, так это высоким уровнем преступности. Убийства, автокражи, вооруженные грабежи – все это здесь не редкость. Довольно часто в городе также похищают людей с целью выкупа. Ситуацию омрачает тот факт, что местные правоохранительные органы работают, спустя рукава. По статистике, 98% преступлений в Венесуэле не приводят к уголовному расследованию.