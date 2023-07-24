3 самых опасных города в мире для туристов

Эти города ежегодно посещают тысячи туристов. И если одним улыбается удача, то другим приходится на своем опыте узнать, почему эти поселения называют самыми опасными в мире.

Опытные туристы предупреждают: если вы не хотите испортить себе отпуск, лучше держитесь от этих городов подальше.

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Подробнее о населенных пунктах, знаменитых своей преступностью – в материале "Рамблера".

Кингстон, Ямайка

Кингстон неспроста привлекает путешественников: город славится живописными пляжами, джунглями, музеем Боба Марли, музеем пиратского города Порт Ройал и не только.

Но вместе с тем Ямайка является одним из самых опасных государств в своем регионе. Так, в 2022 году на 100 тысяч жителей острова приходилось 52,9 убийства. Но и это еще не все: в Кингстоне также орудуют карманники, уличные банды и другие бандиты. Проще всего столкнуться с ними в бедном районе в темное время суток.

Тихуана, Мексика

Carlos Adampol Galindo/commons.wikimedia.org

В Тихуане для туристов немало развлечений: любители архитектуры могут часами изучать улочки города и знаменитый Кафедральный собор Нуэстра Сеньора де Гуадалупе, а ценители современного искусства наверняка захотят посетить Музей Ассамблеи.

Но прежде, чем отправиться в Тихуану, стоит задать себе вопрос –так ли сильно вы хотите увидеть все эти достопримечательности? Дело в том, что в 2022 году этот мексиканский город признали самым опасным в мире. Здесь было зарегистрировано 138 убийств на каждые 100 тысяч жителей. Помимо убийств, в Тихуане распространены похищения с целью выкупа и торговли людьми, продажа наркотиков и перестрелки между бандитами и полицией.

Каракас, Венесуэла

Cbojorquez75/commons.wikimedia.org

Каракас знаменит множеством достопримечательностей: здесь и Кафедральный собор, и Университетский городок, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и музей Хуана Антонио Переса.