Названы непопулярные, но очень красивые места в Турции

В Турции очень много красивых городов, курортов и исторических областей, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь.

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Она посоветовала российским туристам взять экскурсии на развалины Троии, посетить Памуккале и Каппадокию.

В Турции очень много красивых городов, курортов, исторических областей. Можно отправиться в Стамбул или Каппадокию. Посетите Бурсу, Памуккале. Или Тарсус, откуда родом Апостол Павел, можно заказать экскурсию на развалины Трои и древнегреческих городов, — сказала она.

Генеральный директор компании SpaceTravel Артур Мурадян ранее перечислил самые бюджетные зарубежные направления для отдыха. В список вошла Абхазия, стоимость отдыха в которой составляет от 40 до 70 тысяч рублей. Также эксперт рекомендовал отправиться в Грузию, Таджикистан или Узбекистан.