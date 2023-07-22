Россиянка об отдыхе на Бали: «Приходилось останавливаться, чтобы поплакать»

Россиянка Анастасия рассказала, как отдохнула на Бали. По словам девушки, на острове не осталось ничего красивого, а местные жители не дают отдохнуть и пристают.

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Девушка живет в Малайзии, поэтому для нее путешествие в Индонезию стоило меньше, чем для россиян. Перелет на Бали и обратно обошелся в 18 тысяч рублей на двоих.

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Анастасия планировала много путешествовать по острову, поэтому забронировала три отеля. Номера были стандартными, без вида, с завтраками. Первым отелем стал Puri Sading hotel, где две ночи обошлись в 4 тысячи рублей. В номере было пыльно, а в туалете – грязно. На второй день перестала течь горячая вода, и мыться пришлось у бассейна. Море девушке показалось обычным, более того, в нем не было купающихся. Вся еда, по ее словам, была очень острой.

Второй отель под названием Penida Dream Homestay and Hostel располагался на острове Нуса-Пениде. Четыре ночи обошлись в 6 тысяч рублей. Местные жители на острове очень приставучие и мешают спокойно гулять. Банкомат только один, и карты нигде не принимают. Также девушка пожаловалась на узкие дороги, скудный ассортимент в магазинах и дорогие фрукты, передает tonkosti.ru. Однако Нуса-Пенида красивый остров и опережает в этом Бали.

Третий отель PrimeBiz Hotel Kuta стоил 2,5 тысячи рублей. Девушке пришлось прождать час перед заселением, так как номер был не готов. Однако внутри все равно валялись мертвые муравьи, а в ванной не было принадлежностей. В этот же день Анастасия пошла на массаж за 8 тысяч рублей.

«Массажистки уставшие и выглядят несчастными, массаж на три балла», – рассказывает туристка.

Также девушка арендовала байк за 400 рублей в день. Однако было невозможно ездить из-за того, что никто не соблюдает правила.

«Приходилось останавливаться, чтобы я смогла отдышаться и поплакать», – делится Анастасия.

Что же касается красивых пейзажей, то их давно на острове нет. Таиланд, по мнению Анастасии, гораздо красивее, и возвращаться на Бали она не планирует.