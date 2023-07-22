Как отдохнуть в Таиланде в 2023 году: виза, перелет, стоимость туров и лучшие курорты

Согласно опубликованному исследованию, в 2023 году путешественники из России стали чаще выбирать Турцию, Таиланд и Китай. Как отдохнуть в Тае в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

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Виза и коронавирусные ограничения

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По словам эксперта по туризму Николая Мельника, российские туристы могут находиться в Таиланде в течение 90 дней без визы:

— Виза в Таиланд не нужна. Срок пребывания в Таиланде разрешен до 90 дней. Потом нужно выехать или оформить визу.

Кроме того, все ковидные ограничения в стране отменены. Российским туристам не нужны справки или тесты на COVID-19.

Прямые рейсы и стоимость туров

На данный момент рейсы в Таиланд осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга. Из столицы их намного больше, отметил Мельник.

Специалист посоветовал туристам покупать пакетные туры у туроператоров, так как они будут дешевле, чем самостоятельное бронирование отелей и авиабилетов:

— Покупка тура у туроператоров юридически более надежна, чем через сторонние агрегаторы. В турпакет входят перелет, трансфер, проживание и страховка. Он обойдется дешевле, чем по отдельности.

Стоимость тура во многом зависит от авиакомпании, пояснил эксперт. Некоторые компании предлагают билеты за 120–140 тысяч рублей туда и обратно, а другие — в два раза дешевле.

Проживание и питание

Эксперт сообщил, что проживание в Таиланде достаточно дешевое:

— Можно снять виллу за 15 тысяч рублей в месяц или за 30 тысяч можно забронировать номер со всеми удобствами.

Кроме того, туристам можно не волноваться насчет еды. Местная кухня очень дешевая, заметил Мельник.

Климат в Таиланде

Специалист предупредил, что на данный момент в Таиланде не сезон, так как идут дожди. Осадки начались с мая и продлятся до конца сентября:

— В эти месяцы в Таиланде тепло, можно купаться, но идут кратковременные проливные дожди. Осадки выпадают резко в течение 10–15 минут, а потом снова выходит солнце из-за туч.

Самые популярные курорты и развлечения

Самый востребованные курортные зоны:

Паттайя,Хуахин,остров Пхукет.

Таиланд славится своими песчаными пляжами, как из рекламы, и круглогодичным теплым морем. Самые популярные находятся на Пхукете, Пхи-Пхи, Пхангане и Самуи. Все пляжи бесплатные.

На Пхукете стоит посетить шоу с участием слонов и обезьян.В Паттайе популярен Парк миллионолетних камней. В нем — окаменевшие стволы деревьев, которые напоминают различных животных.Кроме того, семьям с детьми стоит съездить в зоопарк Сирача, где живут тигры, а также посетить сафари-парк Khao Kheow.

Любителям узнавать историю и культуру страны понравятся многочисленные храмы Будды.В Таиланде можно заняться дайвингом, покататься на водных лыжах или квадроциклах.

Кроме того, в стране можно купить недорогую летнюю одежду и сувениры. Продавцы охотно торгуются с туристами.

Важные правила

В Таиланде исповедуют буддизм. В стране множество красивых храмов, которые понравятся туристам. Однако при посещении важно соблюдать определенные правила. Например, нужно снимать обувь при входе в храм, нельзя носить слишком открытую одежду. А женщинам нельзя разговаривать с тайскими монахами.

Тайцы с большим почтением относятся к королевской семье. Они отмечают дни рождения членов королевской семьи как государственные праздники. Туристам запрещено оскорбительно говорить о них. Это может закончиться тюремным заключением.

Общие рекомендации по отдыху в Таиланде