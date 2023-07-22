По прямой, без пересадок: главное об отдыхе во Вьетнаме в 2023 году

С марта 2022 года улететь во Вьетнам можно было только с пересадками. Сначала перестал летать "Аэрофлот", потом "Азур-Эйр" и последней отменила прямые рейсы авиакомпания Vietnam Airlines, которая приостановила полеты 25 марта 2022-го.

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Летом 2023 года появилась возможность улететь без пересадок: "Ираэро" запустила рейсы из Иркутска в Ханой.

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Как добраться

Авиакомпания "Ираэро" запустила прямые перелеты в начале июня. Первый рейс вылетел 4-го и весь месяц отправлялся каждое воскресенье. В июле был добавлен еще один – по пятницам, а обратно можно вернуться по пятницам и понедельникам. Согласно расписанию на сайте компании, такая полетная программа будет действовать до конца октября.

Цены начинаются от 26 тысяч рублей за билет в одну сторону.

Правила въезда

Все ковидные ограничения для туристов при въезде в страну сняты. Больше не требуется ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации. Нужно только иметь медицинскую страховку, а вот носить маски и регулярно дезинфицировать руки Минздрав Вьетнама сегодня рекомендует, но не обязывает.

Визовый вопрос

Все ковидные ограничения для туристов при въезде в страну сняты. Больше не требуется ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации. Нужно только иметь медицинскую страховку, а вот носить маски и регулярно дезинфицировать руки Минздрав Вьетнама сегодня рекомендует, но не обязывает.

Без визы граждане РФ могут находиться во Вьетнаме до 15 дней (на материковой части, на Фукуоке – до 30 дней). При наличии электронной визы можно задержаться на месяц, а на более долгий срок уже нужно получать визу в консульстве.

С 15 августа 2023 года парламент Вьетнама увеличит сроки пребывания для туристов. Без визы можно будет оставаться на 30 дней вместо 15, а с электронной – 90 дней вместо 30. Кроме того, виза станет многократной, въезжать по ней в страну можно будет неограниченное количество раз (сейчас пока возможен только однократный въезд).

Электронная виза оформляется на сайте. Туда нужно загрузить свое фото 4*6, скан паспорта (страница с фотографией), указать его данные, адрес места проживания и предполагаемые порты въезда и оплатить сбор 25 долларов. Важно: картами российских банков и UnionPay сбор оплатить нельзя.

Если карты иностранного банка нет, есть вариант обратиться в турагентство или самостоятельно оформить визу в консульстве. Для этого потребуются следующие документы:

загранпаспорт, действительный как минимум шесть месяцев с момента въезда во Вьетнам;

фотография 4*6;

приглашение (подойдет бронь отеля с подтверждением оплаты).

Электронную визу обещают сделать в течение трех рабочих дней, в консульстве сроки не уточняются.

Для въезда в страну, помимо загранпаспорта, потребуется медицинская страховка с минимальным покрытием 10 тысяч долларов. Также могут спросить насчет брони жилья.

Как расплачиваться во Вьетнаме

Карты "Виза" и "Мастеркард", выпущенные российскими банками, во Вьетнаме не работают. В банкоматах VRB можно снять наличные с карты "Мир", но курс там довольно грабительский, то же касается торговых точек с терминалами VRB – расплачиваться там картами невыгодно.

С UnionPay ситуация проще: снять наличные можно практически везде и по вполне приемлемому курсу, но оплата картами проходит не всегда.

Сколько стоит

Во Вьетнам выгоднее покупать пакетные туры. Отдохнуть в Хошимине неделю вдвоем можно за сумму от 132 тысяч рублей – в эту стоимость включены перелет туда и обратно и проживание в трехзвездочном отеле. За 203 тысячи на тех же условиях можно уже улететь в четырехзвездочный отель в Фантьет.