Летний отдых в Грузии: сколько стоит и что выбрать

Туристический сезон в Грузии приближается к пику. На курортах Аджарии большинство отдыхающих из России. Корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе рассказал об отдыхе на море и в горах.

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Десять дней или две недели – столько обычно проводят отдыхающие на курортах Причерноморья Аджарии. Одни предпочитают Батуми с его небоскребами и многокилометровыми бульварами, другие – размеренную курортную жизнь уютного Кобулети.

В гостиницах для семьи с двумя детьми сутки отдыха стоят от 4 тысяч рублей. При желании можно заказать завтрак. Средний чек – 500 рублей на взрослого.

«Впереди август и, я думаю, что будет много людей. Хотя и сейчас не жалуемся на недостаток гостей. Все предпочитают грузинскую кухню», – отметила менеджер Ирма Артмелидзе.

Общая длина пляжа в Кобулети – 12 километров. Условно он делится на три зоны: южную, центральную и северную. У каждой свои постоянные гости. Шезлонги, лежаки, зонты – пляжный инвентарь можно арендовать с 6 утра до 8 вечера всего за пять лари – почти 175 рублей.

От моря до альпийской зоны горной Аджарии – два-три часа езды на автомобиле. Туристов ждут живописные пейзажи и гостеприимство местных жителей. Остановиться можно в мини-отелях и в таких глэмпингах. Полноценный отдых на природе в этом шатре обойдется в 150 лари (чуть больше 5 тысяч рублей). Каждый номер вмещает от 4 до 9 человек.

«Для нас это возможность немного подработать. В горах для женщин труд только в огородах и на грядках, а здесь мы можем и с гостями общаться, и делиться секретами приготовления местных блюд», – рассказала местная жительница Ирина Цецхладзе.

Глэмпинги появились здесь за год до пандемии, и это практически первый сезон их полноценной работы. В стоимость входит трехразовое питание. Продуктовые лавки – в райцентре. Там же можно купить натуральный мед и молочные продукты. Сезон здесь продлится до середины сентября. Все это время будут идти фестивали и кулинарные мастер-классы.