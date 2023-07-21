Чем привлекают туристов пятизвездочные отели Турции

Несмотря на наступление высокого сезона в отелях Турции еще есть свободные места. Чтобы повысить свою загрузку гостиницы выпускают спецпредложения и устраивают концерты звезд.

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Как сообщили редакции TourDom.ru в туроператорской компании PAC Group, лучше всего сейчас продаются туры в люксовые отели. Это связано с тем, что ослабление рубля повлияло в основном на поведение туристов, выбирающих отдых в гостиницах среднего ценового уровня. Однако даже в лучших отелях в июле нет 100% заполняемости. Поэтому турецкие отельеры дают скидки, которые в том числе распространяются на высокий и бархатный сезоны.

В PAC Group привели примеры. Cullinan 5* в Белеке предлагает сэкономить 18% при заезде в период со 2 августа по 31 октября. До этой же даты действует 44% скидка в Spice 5*, а Ela Excellence 5* дает 31% дисконт на виллы. При этом отдых в Cullinan по условиям акции надо успеть забронировать до 31 июля. Два других отеля сроки не ограничивают, но спецпредложение может быть отозвано в любой момент.

В Кемере до конца июля можно на 26% выгоднее заказывать стандартные номера, сьюты и некоторые другие виды номеров в Paloma Foresta 5* Скидку на проживание в размере 20% до 4 ноября заявил на виллы также Nirvana Mediterranean 5* А Voyage Sorgun 5 в Сиде предлагает сэкономить 30% на ряд категорий размещения до 25 августа.

“При этом отели стараюсь привлечь аудиторию также интересными мероприятиями и концертами суперзвезд”, - добавили в PAC Group.