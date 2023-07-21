Стало известно, почему россияне отдыхают летом на Пхукете

Доставить россиян в Таиланд могут авиакомпании: «Аэрофлот», Air China, Etihad, Emirates, Qatar Airways и China Eastern Airlines. Также есть чартерные рейсы от авиакомпаний «Икар» и Red Wings.

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В этом году летний отдых на таиландском Пхукете пользуется популярностью среди российских туристов. Только в этом году провинцию посетили 800 тысяч россиян.

По данным РИА Новости, остров Пхукет привлекает туристов выгодными ценами на услуги и еду, которые все желают оценить именно летом. Некоторые экзотические фрукты, которые так любят приезжие, созревают именно в этот сезон.

К слову, летом туры на Пхукет продают на 15-20% дешевле из-за специальных акций. При этом отдыхающие приходят в восторг от отелей из-за большого количества развлечений, например, гольф или яхтинг, а также спа-процедуры и подводное плавание. Помимо этого, путешественники оценивают живописные пейзажи провинции. Некоторые отмечают, что даже в летний сезон на Пхукете идут дожди.