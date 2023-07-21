Всех туристов на Бали заставят платить новый налог
Власти индонезийского острова Бали решили с 2024 года ввести налог на въезд для иностранных туристов.
По информации издания The Jakarta Post, размер сбора составит 150 тысяч рупий (примерно 10 долларов). Отмечается, что первоначально налог собирались установить в размере от 30 до 100 долларов.
Губернатор острова Вайан Костер рассказал, что оплату будут принимать через электронный платеж, который необходимо будет совершить до прибытия на остров. Пока ничего не говорится о том, будет ли возможность платить наличными сразу по прилете.