$90.85-0.35101.83-0.61

Всех туристов на Бали заставят платить новый налог

Власти индонезийского острова Бали решили с 2024 года ввести налог на въезд для иностранных туристов.

Всех туристов на Бали заставят платить новый налог
© Мир новостей

По информации издания The Jakarta Post, размер сбора составит 150 тысяч рупий (примерно 10 долларов). Отмечается, что первоначально налог собирались установить в размере от 30 до 100 долларов.

Губернатор острова Вайан Костер рассказал, что оплату будут принимать через электронный платеж, который необходимо будет совершить до прибытия на остров. Пока ничего не говорится о том, будет ли возможность платить наличными сразу по прилете.