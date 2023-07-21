«Сочувствуем туристам»: тревел-блогеры об адской жаре в Турции

«Жизнь прекрасна, когда ходишь за покупками, потому что во всех маркетах есть кондиционер. В остальное время спасаешься в отеле под зонтом или когда отдыхаешь в бич-клабе. В активное солнце стараемся не находиться на пекле, охлаждаем себя напитками, не вылезаем из моря, но оно в этом сезоне слишком теплое! Когда же сроки поджимают, и контент требует интересных мест, стараемся выбраться к водопадам, туда, где много деревьев, или в какой-нибудь каньон. Благо в Турции такого добра хватает!» – добавили авторы «Своим ходом».