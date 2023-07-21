«Сочувствуем туристам»: тревел-блогеры об адской жаре в Турции
Блогеры Елизавета и Виталий Ичины, известные в соцсетях каналом «Своим ходом», рассказали «ФедералПресс» о том, как сейчас переносят жару в Турции. И почему сочувствуют туристам.
«Мы сейчас находимся в Анталье, где днем температура достигает 45 градусов. Выносить такую жару очень трудно!» – уточнила Елизавета.
По ее словам, пара не может позволить себе не выходить из дома, так, как делают многие местные, потому что они снимают новые выпуски. Но Ичины смогли приспособиться к такой жаре.
«Жизнь прекрасна, когда ходишь за покупками, потому что во всех маркетах есть кондиционер. В остальное время спасаешься в отеле под зонтом или когда отдыхаешь в бич-клабе. В активное солнце стараемся не находиться на пекле, охлаждаем себя напитками, не вылезаем из моря, но оно в этом сезоне слишком теплое! Когда же сроки поджимают, и контент требует интересных мест, стараемся выбраться к водопадам, туда, где много деревьев, или в какой-нибудь каньон. Благо в Турции такого добра хватает!» – добавили авторы «Своим ходом».
Также блогеры сказали, что очень сочувствуют туристам, которые ждали своего отдыха целый год.
«Отдыхать, когда на улице 45 градусов жары, априори невозможно! И, может быть, ехать в Турцию в середине лета – так себе идея? Как оказалось, больше повезет тем, кто окажется здесь осенью», – подытожила Елизавета.