Когда возобновятся безвизовые туры между Россией и Китаем

Большого наплыва россиян в Китай и граждан КНР в Россию нет. Их сдерживает необходимость получать визу. Туроператоры в ожидании уже несколько месяцев. Дело вроде бы продвигается, но никто ничего гарантировать не может. Хотя Москва и Пекин обменялись списками туристических организаций, которые будут продавать путешествия. Их около 200.

© BFM.RU

По безвизовой схеме бронь пока недоступна, рассказывает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Видео дня

Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии: «Пока можно бронировать только по классическим визам. На них была довольно долгая очередь. Визы стоили не менее 200 долларов. Как только будет официально разрешен безвизовый группой регламент, только с этого момента можно будет бронировать путешествия по этой категории».

Учитывая колебания курса рубля и другие риски, специалисты пока не называют стоимость будущих безвизовых туров. Эксперты говорят, что Китай еще до конца не открылся для туристов. Процесс идет.

Некоторые представители туриндустрии скептически относятся к ранее названным срокам. Возможно, к концу июля безвизовые поездки и не начнутся. Если хочется в Китай прямо сейчас, можно найти тур с получением визы: надо рассчитывать как минимум на 200 тысяч рублей на пять-семь дней на двоих. А лучше больше.

Авиабилет на регулярный рейс в Поднебесную туда-обратно можно найти за 40-60 тысяч рублей. Дальше, понятное дело, все зависит от уровня отеля и других потребностей путешественника. В самом Китае с пандемийных времен прилично выросли цены на сервис и услуги.

В Китае есть самая разнообразная сеть маршрутов: классический Пекин, комбинированные туры Шанхай — Гуанчжоу и другие. Многие ждут открытия прямых перелетов на курортный остров Хайнань. Количество рейсов между странами постепенно восстанавливается. Но без возобновления чартеров даже безвизовые туры будут доступны очень немногим россиянам.

Допустим, вы все-таки купили тур или билеты в КНР, летите туда впервые. С чего стоит начать? Рассказывает председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров.

Сергей Назаров председатель совета директоров компании China Travel: «Нужно начинать со столицы. Есть такая программа «Две столицы: Пекин — Шанхай». Для неискушенного человека в Китае это будет пилотная программа. Очень многие рассматривают Китай как пляжный отдых, это Хайнань. Но классический Китай — это все-таки Пекин, Шанхай и древние столицы, такие как Сиань, Сучжоу, Ханчжоу».

При этом Китаю не то чтобы плохо без российских туристов. Сейчас там гигантские внутренние потоки. Загруженность курортного Хайнаня достигает 100%. Как отмечает Сергей Назаров, россиянам стоит ехать в КНР ближе к осенне-зимнему сезону. Кстати, ковидных ограничений там уже нет. Маски сброшены. Российские карты в Китае не работают. Стоит взять наличные: юани или доллары.