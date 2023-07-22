Новый год на пляжах Вьетнама: лететь дорого и долго

На новогодние праздники туристы нередко выбирают пляжные направления для отдыха. Одно из популярных – Вьетнам. До пандемии туроператоры отправляли отдыхающих прямыми авиарейсами на курорты Нячанг и Фукуок. В нынешнем году такой возможности пока нет, возможны лишь маршруты с несколькими пересадками.

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Как показывают текущие предложения на сайте по бронированию, подобрать удобные рейсы в пиковый для туризма сезон трудно. Редакция нашла несколько авиамаршрутов с минимальным временем в пути и наименьшей стоимостью на высокие даты.

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Транзит через Хошимин

Одно из направлений – из Москвы со стыковками в Хошимине, где можно сделать самостоятельную пересадку на рейсы до Нячанга и Фукуока.

Первый этап. За 142,7 тыс. руб. можно купить билеты round trip на перелеты Домодедово – Хошимин с вылетом 25 декабря и возвращением 8 января. Туда доставят на лайнерах Emirates за 16 часов, из которых 3,5 часа отведено на стыковку в Дубае. Для возвращения билетный агрегатор выдает места на рейсы Air China через Пекин. Расчетное время прибытия в Москву – 17 часов.

Дешевле есть билеты с вылетом 29 декабря и обратно на 7 января на бортах China Eastern Airlines – 105 тыс. руб. за одно кресло. Маршрут Шереметьево – Шанхай – Хошимин занимает 26 часов, включая 13 часов на стыковку. Обратный перелет – всего за 19 часов из-за небольшого ожидания московского рейса.

На эти же даты Qatar Airways доставит в Хошимин через Доху за 202 тыс. руб. Туда – за 18 часов и 32,5 часа на возвращение.

Второй этап. Туристы одновременно могут подобрать билеты до вьетнамских курортов на внутренних авиалиниях. Если покупать их сейчас, то перелет Хошимин – Нячанг – Хошимин обойдется примерно в 5,5 тыс. руб., дополнительно за багаж – еще 2 тыс. руб. Лоукостер VietJet Air доставит до аэропорта Камрань за час с небольшим.

Перелеты Хошимин – Фукуок на бортах Bamboo Airways стоят туда-обратно 11 тыс. руб. и плюс 1,5 тыс. руб. за багаж, в пути – час.

Транзит через Бангкок

В качестве альтернативы есть авиамаршрут Москва – Бангкок и далее самостоятельная пересадка на рейсы до Нячанга и Фукуока. Здесь также надо приобретать два комплекта билетов.

Быстрее всего летит «Аэрофлот». Стоимость билетов туда-обратно 160,2 тыс. руб. на 26 декабря и назад – 9 января. Время в дороге 9 и 10 часов соответственно.

На эти же даты перевозчик Air China доставит за 98,5 тыс. руб. по маршруту Шереметьево – Пекин – Бангкок. Длительная пересадка увеличивает время в пути до 25,5 часа в один конец и 19,5 часа при возвращении.

Из Бангкока ежедневно есть рейсы во Вьетнам. Стоимость билетов на авиалинии аэропорт Дон Муанг – Нячанг (аэропорт Камрань) туда-обратно – 16 тыс. руб. плюс 6,7 тыс. за багаж. Авиакомпания Thai AirAsia доставит до места за 2 часа.

На курортный остров Фукуок из аэропорта Суварнабхум летает, в частности, Thai Vietjet Air. Цена round trip также 16 тыс. руб. и дополнительно 5,5 тыс. за багаж.

Транзит через Сеул

Среди возможных авиамаршрутов – перелеты из Москвы до Ташкента и далее через Южную Корею в Нячанг.

При вылете из Домодедово до столицы Узбекистана 28 декабря и возвращением 8 января стоимость места – 27 тыс. руб. Дорога на самолетах Uzbekistan Airways занимает почти 4 часа.

Второй этап – на рейсах Korean Air по маршруту Ташкент – Сеул – Нячанг. На сайте по бронированию билет стоит 130 тыс. руб. на 29 декабря и обратный полет 8 января. В пути – около суток с учетом 13-часовой стыковки.

Транзит через Иркутск

Из России во Вьетнам в настоящее время только один прямой маршрут – это Иркутск – Ханой с двумя вылетами в неделю. Из вьетнамской столицы есть рейсы в Нячанг и на Фукуок. Однако на сайте авиаперевозчика «ИрАэро» продажа билетов открыта только до 27 октября. Стоимость перелета туда-обратно в октябре 64–68 тыс. руб.

Как ранее сообщал телеграм-канал «Крыша ТурДома», компания «ИрАэро» получила разрешения вьетнамских властей на полеты в Нячанг из Иркутска, Красноярска, Хабаровска и Владивостока. Пока неизвестно, будут ли сформированы полетные программы на зимний сезон.