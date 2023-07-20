Таиланд лидирует среди стран, где россияне чаще обращались за медпомощью

Таиланд лидирует среди стран, где россияне чаще всего обращались за медпомощью
За первые шесть месяцев 2023 года число обращений российских туристов за рубежом за медицинской помощью составило более 17 тыс. случаев, что на 78% превышает их количество по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщили в «Ингосстрахе».
На первое место по числу обращений за медпомощью в этом году вышел Таиланд – более 6 тыс. случаев, далее идет Турция – около 3 тыс. случаев, на третьем месте Египет – более 2 тыс. случаев.
Среди причин, по которым российские туристы обращаются к страховщику: пищевые отравления, сердечно-сосудистые заболевания, бытовые травмы различного характера и дорожно-транспортные происшествия.
В «Ингосстрах» рассказали, что за прошедшее полугодие было урегулировано несколько крупных происшествий в Египте, Таиланде и на Кубе. Так, например, в апреле во время экскурсии в Варадеро (Куба) в ДТП попал автобус с туристами. В мае в Таиланде произошло столкновение катера с сигнальной вышкой и повлекло за собой более 20 пострадавших.
В период с мая 2022 года по май 2023 года чаще всего поездки за рубеж на отдых откладывались из-за госпитализации клиентов или их близких родственников. На втором месте – отмена из-за пребывания на амбулаторном лечении, на третьем – невыезд в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Еще часть туристов не смогла уехать из-за отказов в визе, а замыкает ТОП-5 причин – отмена поездки из-за различных травм. В целом, первую половину 2023 года зарегистрировано более 300 заявлений, связанных с невыездом клиентов.
Как заявил заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Дмитрий Кренев, при открытии для себя новых направлений лучше предварительно позаботиться о своем здоровье: изучать природные условия страны, перенимать опыт других людей и побольше узнавать о местной культуре и обычаях.