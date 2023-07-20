Новый прогноз погоды в Турции безжалостен: до +43

На Турцию надвигается волна аномальной жары. Страна борется с лесными пожарами, и ситуация может усугубиться из-за повышения температуры воздуха.

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«В ближайшие дни Турцию, которая борется с лесными пожарами, ожидает новая волна зноя. Начиная с четверга, «жара пустыни» сильно затронет запад Турции», – пишут местные медиа.

В Анталье ожидается 43 градуса тепла, в Мармарисе +42, в Бодруме +40. Ночами в городах будет около 30 градусов.

Из-за таких аномальных температур в стране обновляются рекорды потребления электроэнергии. Ежедневно в Турции вспыхивают новые лесные пожары.