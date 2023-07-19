«Мясо не дают, арбузы гнилые»: россияне разочарованы отдыхом в Турции

Семья Лукиных провела в Турции 10 дней. За путевку на двоих челябинцы заплатили 150 тысяч рублей. Отдыхом супруги разочарованы. Отель Bieno Club SVS в Анталии не соответствовал красивым фото на сайте. Номера там совсем с другим интерьером, кондиционер старый и нечищенный, а за интернет пришлось доплачивать. Но больше всего расстроило питание.

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«Стабильно на шведском столе были только овощи и макароны. Мясо не дают, ну курицу пару раз за все время отдыха. За ней и за элементарной яичницей выстраивалась огромная очередь, и жена махнула рукой, не стала даже стоять. Арбузы гнилые, хотя, казалось бы, растут ведь там. Десерты невкусные, однообразные, приторно сладкие. Словом, пришлось тратить деньги на питание, такой вот all Inclusive получился», – рассказал «ФедералПресс» Павел Лукин.

Порадовало челябинцев лишь море. Вход в воду удобный, лежаки чистые. Купались с утра и вечером. После обеда было слишком жарко, и семья отсиживалась в номере. По телевизору показывал лишь один канал на русском языке, поэтому смотрели видео в интернете (за одно устройство Wi-Fi платили около 300 рублей в день).

«Понравилось отношение персонала. Безукоризненно вежливые сотрудники. Чего не скажешь о соседях. Компания поляков косилась на нас, чувствовалась даже агрессия. Но мы особо ни с кем не общались, нам достаточно было друг друга с женой. К тому же мы брали экскурсии, чтобы не сидеть в отеле», – поделился Павел.

По словам супругов, больше они в Турцию не поедут.

«Невкусная еда и бешеные цены на все за пределами отеля. Дешевый отдых в Турции больше не ищите, его там нет. Будем отдыхать в других странах или у себя на родине», – говорит челябинец.