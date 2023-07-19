Российские туристы помогли заполнить отели в Арабских Эмиратах

Средняя загрузка отелей ОАЭ сейчас, несмотря на низкий сезон, составляет от 60 до 80%, причем на первом месте именно гости из нашей страны. Лучше всех себя чувствуют береговые отели с аквапарками, так как воду в них охлаждают и купаться в жару значительно комфортнее, чем в море. Об этом TourDom.ru 19 июля сообщили отельеры – участники workshop туроператора Space Travel в Дубае.

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Как рассказал вице-президент по продажам сети Atlantis Кип Хараламбус, июнь стал очень удачным месяцем. По сравнению с прошлым годом поток гостей из России в Atlantis The Palm вырос на 40%. При этом доля россиян в общей загрузке гостиницы составляет 35%. Несмотря на жаркую погоду (воздух прогревается днем до 42–43 градусов), заполняемость близка к максимальной из-за наличия аквапарка и океанариума. В соседнем Atlantis The Royal, который открылся только в феврале этого года, россияне тоже стали наиболее частыми гостями – на долю наших соотечественников приходится 16%. При этом средняя загрузка сейчас составляет 60%.

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Координатор по продажам Andaz Dubai the Palm Захариа Губри не скупится на комплименты россиянам: останавливаются на более длительный срок, чем гости из других стран, и активнее тратят деньги. Отель заполнен летом на 85%. Такую же цифру привела представитель Madinat Jumeirah, по словам которой россияне всегда занимали особо важное место в структуре продаж. В JA Resorts добавили, что в основном гости предпочитают именно береговые отели, особенно имеющие собственные аквапарки.

Чуть меньше россиян в других эмиратах. Например, в Абу-Даби мы на третьем месте после индийцев и граждан стран Персидского залива. Чтобы повысить посещаемость, власти Абу-Даби недавно запустили бесплатное автобусное сообщение с Дубаем – уехать можно сразу из нескольких точек города. Это позволит туристам, проживающим в Дубае, посетить достопримечательности Абу-Даби – например, остров Яс и филиал Лувра.