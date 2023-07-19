В китайском городе Хэйхэ наступил пик туристического сезона

Множество туристов из РФ и КНР отправились в этот город.

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В китайском Хэйхе наблюдаются пик летнего туристического сезона. Помимо россиян, город возле Благовещенска посещают туристы из южных регионов КНР.

Издание Biang отмечает, что туристы наслаждаются прохладным климатом, а также пребывают в восторге от достопримечательностей с русским колоритом.

Путешественники могут осмотреть живописные виды на прогулочном теплоходе, который выдвигается от пристани набережной Хэйхе и двигается вниз по течению Амура, достигнув международный автомобильный мост.