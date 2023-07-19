В китайском городе Хэйхэ наступил пик туристического сезона
Множество туристов из РФ и КНР отправились в этот город.
В китайском Хэйхе наблюдаются пик летнего туристического сезона. Помимо россиян, город возле Благовещенска посещают туристы из южных регионов КНР.
Издание Biang отмечает, что туристы наслаждаются прохладным климатом, а также пребывают в восторге от достопримечательностей с русским колоритом.
Путешественники могут осмотреть живописные виды на прогулочном теплоходе, который выдвигается от пристани набережной Хэйхе и двигается вниз по течению Амура, достигнув международный автомобильный мост.
Желающие отправляются в Китайско-российский этнический парк, расположенный на берегу Амура за городом. Также многие туристы предпочитают просто гулять по центру Хэйхе, который отличается от других городов КНР.