"Нужно быть аккуратным с едой": турист об отдыхе в Гагре
Российский путешественник, вернувшийся с отдыха из абхазской Гагры, поделился своими впечатлениями на платформе irecommend.ru, а также дал пару советов тем, кто планирует отправиться в эту локацию.
Путешественник отметил, что в первую очередь Гагра привлекает красотой природы. Поэтому, остановившись в гостевом доме Ontario 1, его порадовали именно горы, море и солнце.
Мужчина отметил, что в Гагре множество столовых и кафе, где можно недорого пообедать. Например, котлеты стоят 130 рублей, а суп — не больше двухсот рублей.
Турист добавил, что пляж — бесплатный, нужно платить только за шезлонг. По мнению отдыхающего, море в Гагре гораздо чище, чем в Сочи и Ялте.
Минусами россиянин называл устаревшие здания, которые требуют капитального ремонта, а также долгую очередь на границе.
«Медицина развита плохо. Если что — повезут в Адлер. Нужно быть аккуратным с едой и не пить воду, чтобы не подцепить кишечную инфекцию», — пояснил он.