"Нужно быть аккуратным с едой": турист об отдыхе в Гагре

Российский путешественник, вернувшийся с отдыха из абхазской Гагры, поделился своими впечатлениями на платформе irecommend.ru, а также дал пару советов тем, кто планирует отправиться в эту локацию.

© runews24.ru

Путешественник отметил, что в первую очередь Гагра привлекает красотой природы. Поэтому, остановившись в гостевом доме Ontario 1, его порадовали именно горы, море и солнце.

Мужчина отметил, что в Гагре множество столовых и кафе, где можно недорого пообедать. Например, котлеты стоят 130 рублей, а суп — не больше двухсот рублей.

Турист добавил, что пляж — бесплатный, нужно платить только за шезлонг. По мнению отдыхающего, море в Гагре гораздо чище, чем в Сочи и Ялте.

Минусами россиянин называл устаревшие здания, которые требуют капитального ремонта, а также долгую очередь на границе.