В Грузии воду в Черном море проверили по 59 показателям

В Грузии проверили воду в Чёрном море. Для этого 6 и 10 июля было взято 12 проб, которые проверили по 59 показателям. По информации пресс-службы нацагентства окружающей среды, вода в акватории находится в норме.

© Runews24

В Чёрном море качество воды проверяют раз в десять дней на девяти станциях. Обычно, благодаря исследованиям определяют химический состав морской воды. Вяснилось, что в воде содержатся 13 тяжёлых металлов, нефтяные углеводороды.