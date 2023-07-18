В Грузии воду в Черном море проверили по 59 показателям
В Грузии проверили воду в Чёрном море. Для этого 6 и 10 июля было взято 12 проб, которые проверили по 59 показателям. По информации пресс-службы нацагентства окружающей среды, вода в акватории находится в норме.
В Чёрном море качество воды проверяют раз в десять дней на девяти станциях. Обычно, благодаря исследованиям определяют химический состав морской воды. Вяснилось, что в воде содержатся 13 тяжёлых металлов, нефтяные углеводороды.
Пробы воды обычно направляют в лабораторию нацагентства. В ней есть аналитические приборы высокого уровня точности. Более того, по сообщению самого агентства, полученные данные прозрачны и находятся в широком доступе.
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