Перу предложило организовать прямые рейсы из России

Посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес заявил о планах Лимы организовать прямые рейсы из России, сообщает ТАСС.

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«Мы собираемся открыть с российскими авиалиниями новые маршруты из России в Перу или через Доминикану. Мы надеемся, что мы можем повысить туристический поток с Россией», — заявил дипломат.

Родригес добавил, что в Перу всегда рады туристам из России и открыты к предложениям по внедрению российских карт «Мир», хотя на данном этапе это не обсуждается на официальном уровне.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева, прокомментировала известие о том, что за рейсами из Египта, возвращающимися в Россию, усилен санитарный контроль из-за неустановленной инфекции в этой стране.