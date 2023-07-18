«Момент восторга действительно был»: турист об отдыхе в Турции

Турист заключил, что не променял бы такой отдых ни на какой другой.

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Россиянин, вернувшийся с отдыха в Турции, рассказал, как прошел его отпуск в отеле с системой «все включено».

Путешественник вместе со своей семьей остановился в отеле Corendon Playa Kemer, передает портал «Тонкости туризма». Мужчина признался, что оказался в восторге от вида, открывавшегося из окна отеля.

«Момент восторга действительно был. Вид на бассейн, пару пирсов с накрытыми лежаками, солнце и синее море из отеля обещал блаженство», — пояснил турист.