«Момент восторга действительно был»: турист об отдыхе в Турции
Турист заключил, что не променял бы такой отдых ни на какой другой.
Россиянин, вернувшийся с отдыха в Турции, рассказал, как прошел его отпуск в отеле с системой «все включено».
Путешественник вместе со своей семьей остановился в отеле Corendon Playa Kemer, передает портал «Тонкости туризма». Мужчина признался, что оказался в восторге от вида, открывавшегося из окна отеля.
«Момент восторга действительно был. Вид на бассейн, пару пирсов с накрытыми лежаками, солнце и синее море из отеля обещал блаженство», — пояснил турист.
По словам отдыхающего этот отдых был похож на сказку. Кроме видов из отеля ему понравилась местная кухня и сервис.