Российские туристы могут бюджетно отдохнуть в Египте и Вьетнаме
Стало известно, сколько могут потратить туристы за ночевки в отелях на этих направлениях.
Российским путешественникам рекомендуют экономно отдохнуть на зарубежных курортах в Египте и Вьетнаме.
Как оказалось, самый бюджетный вариант отдыха сейчас — путешествие в Египет. Прогнозами аналитиков сервиса по заказу авиабилетов OneTwoTrip делится издание RT.
Номер в Каире стоит минимум одну тысячу рублей за ночь. Во вьетнамском Нячанге эта же услуга обойдется в 1 100 рублей, а в азербайджанском Баку — 2 000 рублей.
Менее трех тысяч рублей составляет пребывание в таиландских отелях Пхукета, Бангкока и Паттайи. Также в этот список можно включить курорты киргизского Бишкека и малайзийского Лумпура.
В Грузии же ночь в трехзвездочном отеле будет стоить три тысячи рублей, а в Бухаре и Астане — 3 200-3 300 рублей.
Также бюджетными считаются отели в Новом Афоне за 4 000 рублей, Ташкенте за 4 100 рублей, Ереване за 4 300 рублей. В Мехико цена дороже — 4 600 рублей за номер, как и в отелях Шарм-эш-Шейха и Бухареста — 4 700 и 4 900 рублей соответственно.