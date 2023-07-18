Российские туристы могут бюджетно отдохнуть в Египте и Вьетнаме

Стало известно, сколько могут потратить туристы за ночевки в отелях на этих направлениях.

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Российским путешественникам рекомендуют экономно отдохнуть на зарубежных курортах в Египте и Вьетнаме.

Как оказалось, самый бюджетный вариант отдыха сейчас — путешествие в Египет. Прогнозами аналитиков сервиса по заказу авиабилетов OneTwoTrip делится издание RT.

Номер в Каире стоит минимум одну тысячу рублей за ночь. Во вьетнамском Нячанге эта же услуга обойдется в 1 100 рублей, а в азербайджанском Баку — 2 000 рублей.

Менее трех тысяч рублей составляет пребывание в таиландских отелях Пхукета, Бангкока и Паттайи. Также в этот список можно включить курорты киргизского Бишкека и малайзийского Лумпура.

В Грузии же ночь в трехзвездочном отеле будет стоить три тысячи рублей, а в Бухаре и Астане — 3 200-3 300 рублей.