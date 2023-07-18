Турпоток россиян в Грузию вырос более, чем в два раза

Число россиян, которые побывали в Грузии в январе-июне этого года, превысило 577 тысяч. Это в более чем в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали в Национальной администрации туризма Грузии.

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По данным ведомства, из России в Грузию прибыли 577,6 тысяч туристов. Это на 133,7% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Россия по числу туристов уступает только Турции. Оттуда в Грузию приехали 582,5 тысяч человек (плюс 122,2%).

Общее число туристов превысило 2,8 млн человек. Это на 75,9% больше, чем в том году.