3 необычных штрафа, которые можно получить в Германии

Перед поездкой в незнакомую страну всегда стоит ознакомиться с местными законами, иначе есть риск получить большой штраф за какое-нибудь действие. "Рамблер" расскажет о самых необычных штрафах в Германии.

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Обращение к полицейским

Стоит быть осторожными при общениями с полицейскими в Германии. Если обратиться к ним du (ты), а не sie (вы), то может грозить штраф в размере 600 евро. А если вы назовете сотрудника полиции клоуном в форме, то в этом случае придется заплатить до 1500 евро.

Кормление голубей

Если вы любите кормить голубей, то, приехав в Германию, от этого занятия придется отказаться. Рассыпав рядом со скамейкой крошки или семечки, есть риск получить штраф до пяти тысяч евро.

Замки из песка