3 необычных штрафа, которые можно получить в Германии
Перед поездкой в незнакомую страну всегда стоит ознакомиться с местными законами, иначе есть риск получить большой штраф за какое-нибудь действие. "Рамблер" расскажет о самых необычных штрафах в Германии.
Обращение к полицейским
Стоит быть осторожными при общениями с полицейскими в Германии. Если обратиться к ним du (ты), а не sie (вы), то может грозить штраф в размере 600 евро. А если вы назовете сотрудника полиции клоуном в форме, то в этом случае придется заплатить до 1500 евро.
Кормление голубей
Если вы любите кормить голубей, то, приехав в Германию, от этого занятия придется отказаться. Рассыпав рядом со скамейкой крошки или семечки, есть риск получить штраф до пяти тысяч евро.
Замки из песка
Отдыхая на одном из немецких пляжей, стоит знать, что на некоторых из них нельзя строить высокие песчаные замки. Например, так прописано в правилах на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, а также на островах Зильт и Фемарн. Если вы построите замок из песка выше 20 сантиметров, то вам грозит штраф до тысячи евро.