Туристам не рекомендуется ездить в ОАЭ летом из-за жары. Дело в том, что находиться на улице и в море невозможно, так как можно моментально сгореть и получить тепловой удар. Тем не менее, благодаря дешевизне туров путешественники продолжают ехать в эту жаркую страну.

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О том, чем заняться в Абу-Даби летом, — в материале “Рамблера”.

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Прежде, чем искать развлечения, стоит помнить, что Абу-Даби — не самый туристический город в ОАЭ. Гораздо больше развлечений находится в Дубае, но тем интереснее искать новые места в Абу-Даби.

Парке на острове Яс

На территории Абу-Даби есть остров Яс, где сосредоточены главные развлечения — парки аттракционов, катки с ледовыми шоу и необычные рестораны. Все это находится в помещении под закрытым небом, поэтому везде включены кондиционеры и не нужно ходить по парку, изнывая от жары. На острове расположено несколько крупных комплексов, где можно развлечься всей семьей, в том числе самые знаменитые парки по мотивам известных фильмов и мультфильмов.

Лувр

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В Абу-Даби есть свой Лувр, чья коллекция немного отличается от того, что есть в Париже. Однако здесь часто проходят выставки европейских коллекций, в том числе и летом. Кроме того, Лувр в Абу-Даби — шедевр архитектурного искусства, который хочется бесконечно разглядывать.

Побывав внутри, вы поймете, насколько это масштабное зрелище. Воздушный купол сливается с водой, на которой стоит само здание Лувра. Если вы приехали в Абу-Даби, вам точно стоит его посетить. Поэтому приезжайте, не задумываясь. От парковки до входа можно поехать на гольфкаре с навесом, чтобы не идти по жаре.

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