Отельеры Турции пожаловались на отсутствие богатых туристов из России

Владельцы роскошных отелей в Бодруме и Анталии пожаловались на тяжелую ситуацию с российскими туристами. По их словам, наполняемость объектов отличается от прежней и ситуация более чем сложная.

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«Туристический сектор начал восстанавливаться с июля после трудностей в мае и июне, но ситуация не для всех отелей одинакова», – отмечает турецкое издание Turizm Guncel.

Скидки, которые были предложены руководством отелей для того, чтобы стимулировать спрос, не особо повлияли на ситуацию. У обеспеченных россиян, которые предпочитали останавливаться в люксовых гостиницах Анталии и Бодрума, сейчас другие заботы. Они переживают из-за высокого курса доллара, повышения цен на авиаперелеты и СВО.

В то же время эксперты отмечают, что пятизвездочные отели по демократичным ценам напротив пользуются спросом. Их заполняемость в текущем сезоне оценивается в 70–100 %.

Снижать ценник на отдых класса «люкс» для отельеров не представляется возможным, поскольку затраты на содержание роскошных объектов слишком высоки. В итоге заполняемость премиум-отелей на сегодняшний день составляет 30–40 %, отмечает «Турпром».