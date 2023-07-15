«Отношение как к ходячим банкоматам»: турист об отдыхе в Таиланде

Проживающий на Пхукете россиянин рассказал о минусах нахождения там. О таких вещах лучше узнать перед поездкой на курорт, утверждает он.

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Турист считает Пхукет хорошим место для ПМЖ, однако и там есть свои недостатки. Местная полиция цепляется к каждому, так как привыкла «вытряхивать» деньги с приезжих, а не соблюдать закон.

Больше всего взяточничество распространено в дорожной полиции. Все местное такси, по словам россиянина, контролировала мафия. Из-за этого на острове долгое время не было таких сервисов, как Grab и Uber. Также на дорогах всегда полно машин и никто не соблюдает ПДД.