Начало осени как период планирования отдыха россиянами не уступает летнему периоду. Об этом свидетельствуют данные по продажам билетов, бронирования отелей и туров. Куда отправиться на отдых осенью — в материале «Вечерней Москвы».

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Так, по данным пресс-службы туроператора Space Travel, на выбор места отдыха влияет множество факторов, от цены до цели поездки. Но уже можно выделить безусловных лидеров среди мест, куда россияне предпочитают уезжать путешествовать.

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— В этом году из зарубежных направлений наиболее популярными у жителей стали привычные всем Турция, Абхазия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, а также более дальние курорты — Мальдивы и Таиланд. Эти страны занимают лидирующие позиции уже второй год, — рассказали в пресс-службе туроператора.

Например, отдохнуть семь ночей в пятизвездочном отеле в Дубае двоим взрослым обойдется от 300 тысяч рублей.

А вот на Мальдивские острова компания продает туры уже от 400 тысяч рублей на такое же время.

Среди всех предложений на рынке, по словам экспертов, нет непопулярных направлений. Каждый путешественник сможет найти программы для себя: по своим интересам и кошельку.

— Например, есть туры, которые приобретают отдельные туристы, и продажи по ним имеют незначительные объемы в общей массе, — добавили в компании. — Это эксклюзивные и экзотические поездки в некоторые страны Ближнего Востока, к примеру в Оман, или Юго-Восточной Азии: Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланка, Малайзия, а также Марокко.

В последнем государстве отдохнуть двум взрослым шесть ночей можно будет за 270 тысяч рублей и выше. Правда, любимого всем питания «все включено» там нет — за эту цену предлагают только завтраки. А вот попутешествовать по пустыням Омана в середине сентября можно будет дешевле — за 194 тысячи на двоих за неделю. Но тоже только с включенными в стоимость завтраками.

Кроме того, в пятерку наиболее популярных для отдыха направлений в этом году вошли азиатские страны.

Например, если рассматривать Среднюю Азию, то поездки в Узбекистан и Киргизию становятся все более популярными у российских путешественников. А среди стран Юго-Восточной Азии популярны такие, как Таиланд, Китай и Вьетнам.

В последнее государство, например, предлагает туры компания FUN&SUN. Отдохнуть в городе Нячанг 8 дней в начале сентября можно от 314 тысяч рублей. Эта цена указана за пятизвездочный отель.

А вот слетать на Сейшелы с компанией TEZ TOUR на тех же условиях можно чуть дешевле. Цена на туры стартует от 200 тысяч рублей. Правда, только с включенными завтраками.

Кроме того, страны ближнего зарубежья также остаются весьма востребованным маршрутом для путешествий. Все же многие россияне ездят в страны СНГ к родственникам, в гости к друзьям и знакомым. По данным экспертов, таких поездок много, почти 50 процентов от общего числа выездов. Если говорить именно о поездках на отдых, то достаточно популярны путешествия в Белоруссию, Грузию, особенно с возобновлением прямого воздушного сообщения, а также в Армению и Азербайджан.

Туроператор Coral Travel предлагает в начале сентября отправиться в путешествие в Баку. Пожить там неделю в пятизвездочном отеле будет стоить двум взрослым примерно 122 тысячи рублей.

Во многом интерес объясняется практически полным отсутствием языкового барьера, общими интересами, укладом жизни, психологией и менталитетом.

— Кроме того, на популярность поездок в эти страны достаточно сильно влияет сравнительно близкое расстояние, — подытожили в пресс-службе туроператора.

Авиакомпания «Аэрофлот» этой осенью сможет предложить соотечественникам еще одно направление — Бали.

— Мы планируем полететь в Денпасар на Бали. Работаем с авиавластями. Начало полетов на Бали — осень, сентябрь–октябрь. И еще одно направление в проработке — Гонконг, — рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

Стоит также отметить, что в 2023 году к путешествующим соотечественникам потихоньку возвращается привычка планировать свой отдых заранее: покупать авиабилеты и бронировать отели.

Как сообщили в пресс-службе туроператора ANEX Tour, ранее отдыхающих интересовали лишь ближайшие даты: о планировании далеко на будущее речи не шло.

— Однако сейчас мы видим, что тенденция возвращается. Это связано в первую очередь с изменением предпочтений самих туристов. Раньше было так: «сидим на чемоданах» и ждем, что подешевле, — и так по несколько раз в год. Сейчас потребности ушли в пользу личного комфорта и безопасности.

Мы фиксируем увеличение спроса на премиальный турпродукт, отели более высокого уровня, — рассказали в пресс-службе ANEX Tour.

По их данным, отдохнуть недельку в Абхазии в пятизвездочном отеле с полным пакетом питания в сентябре можно меньше чем за 100 тысяч рублей. На эти же даты и в тех же условиях поездка в Индию будет стоить от 115 тысяч рублей. Но, чтобы туда попасть, надо сделать ПЦР-тест.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил, что не все страны ведут честную борьбу за наших путешественников.

— Не так давно мы «поймали» за руку несколько отелей в Турции, которые для привлечения клиентов объявляют, что у них нет мест в отеле. Делается это для того, чтобы показать, что у них хорошие цены и сервис. Так что, когда вам говорят, что в том или другом отеле нет мест, это чистый обман. Сейчас они есть везде, — сказал он.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

— России по вопросам выездного туризма: К концу этого года преимуществом будут пользоваться те страны, где до сих пор сохраняется прямое авиасообщение. Например, в конце лета лидером, безусловно, останется Турция.

В пользу этого говорит количество рейсов, заявленных на это направление. Если говорить о других странах, то ближневосточный Египет и Эмираты начнут расти в спросе, потому что там в это время начинается самый сезон. Туда же «присоединяется» и Таиланд. Однозначно в этом временном сегменте останутся востребованными направления на Шри-Ланку, Гоа.