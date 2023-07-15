Туристка рассказала об отпуске в Арабских Эмиратах

Большинство россиян сейчас предпочитает путешествовать по стране: путь во многие государства закрыт, а цены кусаются. Однако некоторым всё же удаётся вкусить экзотики. Благовещенка Юлия Янушевская рассказала о своём отпуске в ОАЭ.

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Долгая дорога

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Изначально мы планировали отправиться в Египет, но, когда пришли в турагентство, цены нас неприятно удивили. В прошлом году путёвки стоили от 170 тысяч рублей на семью с двумя детьми. В этом году стоимость с вылетом из Москвы стартовала от 250 тысяч.

Решили рассмотреть другие варианты – и решение вскоре нашлось: летим в Арабские Эмираты! Стоит отметить, что субсидированные билеты до Москвы и обратно мы покупали ещё зимой. Путёвка с вылетом из Москвы на шесть дней обошлась нам (двое взрослых и двое детей шести и восьми лет) в 220 тысяч рублей.

Перелёт был сложным: восемь часов до Москвы, ещё 12 в Москве. Вылет в Дубай в час ночи (а у нас это уже семь утра следующего дня, при этом спали мы урывками по полтора-два часа в аэропорту и в самолёте). До Дубая лететь почти шесть часов, и оттуда до нашего отеля в эмирате Фуджейра ещё два часа на автобусе.

Мы все очень устали, особенно дети. Думали, добраться бы до кровати и поспать. Но когда приехали в наш отель и увидели всю эту красоту, спать расхотелось. Отель пять звёзд, дружелюбный персонал, качественный ремонт, снаружи – пальмы, море… Пообедали и отправились купаться. На территории отеля было несколько бассейнов: один большой с джакузи, поменьше – только для взрослых и детский с брызгалками. Шезлонги и бары были как возле бассейнов, так и прямо в воде. До моря – буквально минута пешком, достаточно спуститься по ступенькам. Фуджейру омывает Аравийское море, Оманский залив или Индийский океан – все называют по-разному, и все одновременно правы.

Вода очень тёплая и солёная. Акватория, принадлежащая отелю, огорожена каменистыми насыпями. По линии буйков на дне тоже сооружена насыпь, поэтому живности на мелкоте было минимальное количество. Волн, кстати, тоже не было. И для меня это стало скорее минусом, хотя и единственным. Из воды мы не выходили по полтора часа – настолько было тепло и комфортно. Соскучившись за время пандемии по морю, ехали именно накупаться – и с этой задачей справились.

Сафари в пустыне

Все отдыхающие за границей знают, что экскурсии дешевле покупать не в отеле, а у сторонних фирм. Так поступили и мы – заказали экскурсию на популярном сайте. Однако после внесения аванса выяснилось, что из нашего отеля автобусы туристов не забирают. Так что деньги нам вернули, и за экскурсией мы всё же отправились в лобби.

Приятная девушка по имени Самира предложила нам несколько вариантов: сафари, персональная поездка в Дубай, морские прогулки и т.д. Остановились мы на сафари по пустыне – хотелось погрузиться в культуру и местный колорит. Обошлось это удовольствие в 220 долларов на семью. И ещё столько же мы заплатили за дополнительное катание на багги.

Сначала нас и ещё одну семью из Новосибирска привезли в деревню бедуинов. Деревня, конечно, ненастоящая, просто стилизованное место для туристов. Там мне на голову сразу намотали куфию – традиционный платок с кольцами. За это заплатили ещё 100 дирхамов (около 2200 рублей).

Первая часть экскурсии заключалась в катании на джипах по барханам. Заносы, вертикальные склоны – всё это впечатлило… Но только не меня, а мужа. Меня укачало, дети тоже особого удовольствия не получили.

Во время остановки в пустыне сделали красивые фото, полюбовались экзотическими пейзажами. На обратном пути покатались на багги – открытом автомобиле. Это мероприятие нам понравилось куда больше: и адреналин появился, и не укачивало на свежем воздухе.

Затем муж, заядлый сноубордист, отправился прокатиться на сэндборде, а мы с детьми в этом время покатались на верблюде.

После – барбекю с национальными блюдами и шоу-программа: традиционный танец с юбками – танура, очень впечатляющее мастерством файер-шоу и танец живота. В конце ведущие позвали на сцену всех - и детей, и взрослых. День завершился совместными танцами.

В целом экскурсия нам понравилось: погрузиться в культуру удалось. А то, что меня укачало на джипе – это индивидуальные особенности организма.

Отдохнуть и расслабиться

Следующий день посвятили отдыху на воде. Единственная активность – батутная полоса препятствий, которая оказалась весьма непростой. Спасибо сотрудникам, которые страховали и помогали преодолевать все эти скользкие горки и «пропасти над бездной».

Третий день начали с хаммама, который располагался в отеле. Детей туда не пускают. Так что их мы оставили в номере за просмотром мультиков, а расслабляться пошли вдвоём с мужем. Бесплатно можно было посетить «тропический душ» (душевая с разными режимами), массажную кровать и парную. Тайский массаж – за отдельную плату. Мы выбрали часовой массаж плюс все дополнительные удовольствия. Поход в хаммам обошёлся в 12 000 рублей, из них 1700 – за выбор масла. В принципе цены, как и в амурских спа, но мы ходили в часы, когда действовала скидка 50%.

Впечатления остались положительные: максимально расслабились и получили удовольствие.

Что купить?

В предпоследний день вызвали такси и поехали за покупками. Благо, в десяти минутах езды от отеля был торговый центр «Лилу». На шопинг у нас оставалось 20 тысяч рублей (в перерасчёте на российские деньги).

В супермаркете запаслись специями, фруктовыми чипсами, овощными смесями, финиковым сиропом и т.п. Себе и сестре я купила индийскую косметику. Из дорогого - нам с мужем приобрели по паре брендовых солнцезащитных очков и парфюм.

Что касается фруктов, то в Эмиратах с этим напряжённо. Из-за сухого климата и 40-градусной жары толком ничего не растёт – почти все плоды привозные. И стоят, соответственно, немало. В отельном ресторане каждый день подавали арбузы, дыни, яблоки, свежевыжатые соки. Если хотелось чего-то более экзотического, мы шли на рынок за пределами отеля. И там, к примеру, за набор из шести маракуй, двух манго, подложки мангустинов и банки финикового мёда приходилось отдавать 4000 рублей.

Сколько стоит?

Цены, конечно, кусаются. И к этому надо быть готовым. Я загодя настраивалась на траты, чтобы впоследствии расставание с деньгами не портило настроение. При этом потратили мы не так много – с собой брали 1000 долларов. Из них почти половина ушла на экскурсии, остальное – на покупки.

В принципе, если кто-то стеснён в средствах, можно не ездить на экскурсии и ничего не покупать. И отдых тоже получится достойным: море бесплатно, а в отеле много развлечений и вкусной еды.

Всякие мелочи, вроде солнцезащитного крема, шляп, кепок, игрушек для детей и т.п. лучше привозить с собой. Самый дешёвый набор из лопатки и ведёрка стоил 1200 рублей, соломенную шляпу я себе купила за 1500 рублей.

Всего за поездку мы потратили 430 тысяч рублей: 70 тысяч – билеты до Москвы и обратно, 220 тысяч – путёвки в ОАЭ, 80 тысяч рублей – экскурсии и покупки в ОАЭ и ещё 60 тысяч рублей – три дня проживания и отдыха в Москве на обратном пути.

Потраченных денег поездка однозначно стоит. Я ехала в Эмираты за тёплым морем, ласковым солнцем и экзотикой другой страны – и это я получила сполна. Дружелюбные местные жители, которые очень хорошо относятся к русским и ценят свою культуру, оставили приятные впечатления. А то, что всего за пару-тройку десятилетий они посреди пустыни построили целую цивилизацию, достойно уважения и восхищения.

Отдельно скажу, что в жаркой пустоши Эмиратов мне очень не хватало жизни: воды, птиц, а особенно – зелени. По приезде в Москву дышала полной грудью нашим масштабом, древней историей и наслаждалась обилием деревьев, травы, кустарников – природой, которая не погибнет даже без вмешательства человека.

Советы туристам:

1. Знать английский

За всё время путешествия нам встретилось всего два человека, говорящих по-русски (не считая туристов). И те россияне, которые не владели иностранным, сталкивались с большими проблемами. Объясниться на пальцах можно, но в целом незнание языка сопряжено с неудобствами.

Мне периодически приходилось выступать в роли переводчика. Элементарно, одна женщина не могла понять, почему не едет лифт. А англоговорящий сотрудник не мог понять её. А нужно было всего лишь приложить к свою ключ-карту к специальному полю и только потом нажимать кнопку этажа.

2. Как одеваться

На территории отеля туристы ходят в чём заблагорассудится. И это при том что на пляже и у бассейна отдыхали в том числе мусульманские семьи. В городе и магазинах к туристам тоже уже привыкли, но я придерживаюсь мнения, что местную культуру нужно уважать. На шопинг я надевала длинное платье, хотя волосы и руки у меня были открыты.

На откровенно одетых иностранок местные смотрят хоть и без агрессии, но с некоторой долей недоумения. Поэтому, если хотите чувствовать себя комфортно, лучше всё-таки оставить мини-юбки для отеля.

3. Сомнительный заработок

В аэропорту Дубая к нам подошёл русский парень и спросил, не летим ли мы случайно в Москву. Мы, как назло, летели. Он предложил нам провезти в чемоданах четыре айфона: мол, какой-то магазин закрыли, а ему теперь таким образом приходится отправлять товар. За каждый айфон давал пять тысяч рублей.

Муж отказался от «заманчивого» предложения. Позже в интернете я почитала о таких случаях. Схема такая же, как у нас с Китаем – чтобы не декларировать товар, продавцы просят туристов вывозить вещи небольшими партиями. Но всё это чревато последствиями. Если сотрудники таможни заподозрят, что все эти айфоны не только для личного пользования, могут возникнуть проблемы. Мы решили не рисковать и спокойно улететь как были – без денег, но с чувством, что не преступили закон. Хотя тут каждый решает сам…

4. Не всё включено

Наши путёвки были с опцией не «всё включено», а «полный пансион». Стоило это на 30 тысяч дешевле, но суть практически та же. Три раза в день шведский стол с тем же набором блюд ресторанного уровня. Единственное – алкоголь и коктейли за дополнительную плату. Мы один раз купили в магазине бутылку вина производства ЮАР за 400 рублей и на экскурсии выпили по банке пенного. Нам на шесть дней – более чем достаточно. Итого 1500 рублей вместо лишних 30 тысяч за путёвки. Так что, если не планируете алкотрип, «всё включено» вовсе необязательно.

5. Дешевле можно

На экскурсии нас периодически фотографировал местный фотограф. Я догадывалась, что потом нам предложат выкупить снимки, и была даже не против. Пока не узнала цену. На барбекю возле столика нарисовался фотограф и попросил 400 дирхамов за пять фотографий (каждый в папочке, но фотобумага самая дешёвая). Я пересчитала на рубли, вышло 8800. Не поверила, снова пересчитала – опять 8800. Переспросила – нет, не послышалось. Пришлось признать, что для нас это слишком дорого и вежливо отказаться.

Через час фотограф снова подошёл и снизил цену процентов на 30%, потом ещё на 30%. Мы продолжали отказываться.

Уже на выходе он нас догнал и попросил забрать все снимки за 1000 рублей. Правда, папочку оставил только одну, но меня такой вариант вполне устроил. Так что набивший оскомину, но всё же полезный совет: не торопитесь доставать кошелёк, предварительно всё не взвесив.

6. Остались без обеда

Шестидневная путёвка по сути включает пять суток (вторые полдня в день приезда и первые полдня в день отъезда). В день приезда мы пообедали и поужинали. Накануне дня отъезда я просила у сотрудников, можем ли мы завтра пообедать. Меня заверили, что да. Но в последний день в ресторан уже не пустили. Оказалось, что если мы обедали в день приезда, то в день отъезда можем только завтракать. С учётом, что денег не осталось, а самолёт только в семь вечера, очень расстроились.

Спас нас тостовый хлеб и плавленый сыр, оставшиеся из Москвы, и пачка печенек от родного «Приморского кондитера». А ещё, пока ждали трансфер, подошёл африканец по имени Али и попросил оставить в Сети отзыв на отель. После он спросил, всё ли нам понравилось. Я в надежде на ответную услугу сказала, что да, всё супер, только дети остались голодными.