Россияне массово едут в Турцию поправлять здоровье и внешность

Иностранные путешественники уже давно колесят по миру, отдыхая и при этом поправляя здоровье и улучшая внешность. В последние годы медицинский туризм распробовали и россияне. Обычно для этого они отправляются в Турцию.

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Если раньше бум такого вида путешествий приходился на осень и зиму, когда заканчивался классический курортный сезон, то теперь соотечественники ездят лечиться круглый год. Считается, что по качеству услуг Турция не уступает европейским конкурентам, предлагая при этом процедуры в разы дешевле. Однако не все туристы остаются довольны полученным результатом.

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«Лента.ру» разбиралась в особенностях турецкого медицинского туризма.

Все дороги ведут в Стамбул

В последние годы аэропорт Стамбула наводнили мужчины разных национальностей с бритыми налысо головами, в одинаковых черных повязках и небольшими симметричными ранами на затылках. Издалека их можно принять за членов какой-то секты, совершающей таинственный обряд. На самом деле это путешественники из разных стран мира, приехавшие в Турцию ради пересадки волос.

Турецкий мегаполис стал Меккой таких операций. Не отстают от Стамбула и другие крупные города страны, в которых на поток поставлены различные виды хирургического вмешательства. Люди из разных стран летят в Турцию перекраивать свои тела, ставить виниры, изменять форму носа и ушей, проходить чек-апы (обследования всего организма) и лечить хронические заболевания.

Власти республики активно поощряют медицинский туризм, вкладывая большие средства в его развитие, покупая современное оборудование и отправляя местных врачей на стажировки в США и Европу.

Глава Федерации оздоровительного туризма Турции (TURSAF) Тевфик Йазан заявил, что в 2021 году в страну на лечение приехало 670 тысяч путешественников, доходы от них составили 1,7 миллиарда долларов, в 2022 году число туристов достигло 1,28 миллиона, а доходы превысили два миллиарда долларов.

Порядок действий

Интернет кишит предложениями всевозможных экспресс-туров в крупнейшие города Турции, рассчитанных на любой вкус и кошелек. На фоне зашкаливающего предложения и активного спроса главное — не попасться на удочку мошенников и аферистов, предлагающих услуги в нелегальных и полулегальных клиниках.

Туристам, планирующим сделать пластику в Турции, рекомендуют вначале найти крупную больницу и посмотреть работы врача. Обычно при каждой большой и известной клинике есть русскоговорящие кураторы, которые помогают будущим пациентам, рассказывает эксперт по медицине в Турции Диана.

Три года назад она сделала блефаропластику.

«А потом меня затянуло: захотела ринопластику, увеличила грудь, потом была абдоминопластика — в общей сложности пять операций. Я из семьи врачей, тут стала много общаться с местными докторами, помогать им — переводить все, находить пациентов, ходить на операции, смотреть, как все это проходит изнутри. Я вначале интересовалась только пластической, а потом и общей хирургией», — пояснила она.

Теперь за помощью к девушке обращаются русскоязычные туристы, которые хотят сделать разные медицинские процедуры в Турции. Вначале будущие пациенты определяются с клиникой и врачом, потом присылают доктору свои фотографии, обсуждают детали операции, услуг, которые им в итоге предоставят, и цену за них

Полный пакет услуг

У известных турецких хирургов пересадка волос стоит от двух тысяч евро (200 тысяч рублей), маммопластика без подтяжки — от трех тысяч евро (300 тысяч рублей), с подтяжкой — от четырех тысяч евро (400 тысяч рублей). Липосакция в зависимости от зоны, например, живот и бока — от трех тысяч евро (300 тысяч рублей).

Стоимость виниров отличается в зависимости от того, E-max это, цирконий или люминиры.

₽ 28 000 (280 евро) стоит один винир от E-max

Исправление формы носа методом пьезо-ультразвуковой ринопластики без ломания кости с минимумом синяков и отеков — от 3,5 тысячи евро (350 тысяч рублей). Исправление формы ушей — от 2,5 тысячи евро (250 тысяч рублей).

Договорившись о цене, врач и пациент выбирают день операции. После этого турист покупает авиабилеты и заказывает отель. Прилететь надо как минимум за день до хирургического вмешательства, чтобы сдать анализы и встретиться с анестезиологом

По словам Дианы, получив разрешение от этого врача, пациента начинают готовить к операции. В стоимость обычно включен трансфер из аэропорта и обратно, анализы, сама медицинская процедура, постоперационное белье, а также размещение в палате вместе с одним из родственников или друзей.

Есть туристы, которые прилетают одни. Однако на операции по маммопластике и абдоминопластике врачи рекомендуют приезжать в сопровождении. Послеоперационный период длится как минимум месяц, и в это время пациенту ни в коем случае нельзя поднимать тяжести.

Обычно в стоимость полного пакета медицинских услуг не включены билеты на самолет и размещение в отеле, хотя некоторые клиники предлагают и это

По словам Дианы, на номер в гостинице надо закладывать от 600 евро (60 тысяч рублей).

Как правило, пациента выписывают на следующие сутки после операции, если речь не идет об абдоминопластике, поскольку на восстановление требуется двое суток. При этом врачи советуют туристам после выписки из больницы побыть в стране хотя бы неделю — первая встреча с доктором состоится на пятый день после операции.

«Эта система хорошо отработана и поставлена на поток. Я всегда предлагаю пациентам прилетать в Анталью, а не в Стамбул, поскольку здесь проще найти хорошего врача, можно и около моря погулять, и сделать все процедуры», — считает Диана.

Лучше, чем в Европе

Туристы со всей Европы, из США, России и других стран постсоветского пространства ездят в Турцию за разными медицинскими услугами. Особой популярностью пользуются индивидуальные чек-апы для каждого члена семьи.

«На высоком уровне здесь также лазерное удаление геморроя, лечение от ожирения. Например, резекцию желудка делают с помощью одного прокола. В 90 процентах случаев в стране не проводят открытые операции на сердце, а применяют малые инвазивные процедуры», — пояснила эксперт по медицине.

Турки используют новейшее оборудование, последние технологии по лечению ортопедических заболеваний, рассказывает девушка.

«Здесь сильные нейрохирурги, кардиохирурги, трансплантологи, онкологи. Технологии и качество их процедур бывают лучше, чем в Европе», — уверена Диана.

По ее словам, многие турецкие врачи учатся за рубежом, где узнают о новых достижениях в медицине. Возвращаясь на родину, они дорабатывают эти методы и активно используют их в своей практике.

«Турция открыта для разных инноваций. Например, по ринопластике. Местные врачи используют пьезо-метод — это новейшая ультразвуковая технология, придуманная корейцами, которая позволяет создавать красивую форму носа, убирая все видоизменения хрящей, полипы, исправлять перегородку, полностью восстанавливать дыхание. При этом у пациента нет отеков и синяков», — рассказала она.

Россиянка Светлана в свои 58 лет захотела сделать операцию по коррекции зрения лазером. Вначале приценилась в Москве, потом в Турции. В итоге решила совместить процедуру с отпуском.

«Я не расставалась с очками последние 45 лет. В одной из частных столичных клиник мне предложили операцию за 165 тысяч рублей, в Анталье она обошлась мне в 10 тысяч лир (около 35 тысяч рублей)», — поделилась своим опытом москвичка.

Пришлось переделывать

Учитывая, что цены на медицинские услуги в Турции ниже, чем в других странах, некоторые туристы предпочитают комплекс — находясь под одним наркозом, за раз делают несколько операций и получают скидку в тысячу долларов (90 тысяч рублей).

Однако не всегда стоит вестись на заманчивое предложение, оно может быть рискованным, считает тревел-блогер Анна Ышык. Россиянка живет в Анталье и сама не раз обращалась за услугами к местным докторам.

Например, врач специализируется на маммопластике, у него отличные работы, но при этом остальные части тела он может делать так себе, — Анна Ышык, тревел-блогер.

Анна сама столкнулась с некомпетентным хирургом, из-за которого ей пришлось четыре раза делать пластику груди.

«У меня большой опыт пластических операций из-за того, что переделывали первую и вторую неудачные работы. Причем это была очень дорогая клиника, специализирующаяся на медицинском туризме. Выбирая врача, необходимо изучить его работы. Я посмотрела их уже после своей операции и была в ужасе», — жалуется россиянка.

По ее словам, сняв бандаж, она увидела, что до операции ее грудь выглядела гораздо лучше, чем после нее.

«К тому же в результате вейзер-липосакции доктор-мясник сделал мне много спаек на животе, кучу бугров и дорожки. Сам же он утверждал, что со временем все исправится. Это любимая турецкая отговорка. Но лучше так и не стало, и через какое-то время он решил все переделать, при этом обвинив меня в своих неудачах», — пояснила блогер.

Вторую операцию по маммопластике ей сделали бесплатно.

«Но ее результат тоже был ужасен — грудь быстро провисла. Мне вернули часть денег, но это была мизерная сумма. Клиника удержала оплату за размещение в больнице и стоимость имплантов. Можно было с ними судиться, но мы просто не стали с этим связываться», — рассказала Анна.

По сведениям девушки, врач продолжает работать. А ей в итоге пришлось переделывать живот и грудь у другого турецкого доктора. Нынешним результатом россиянка осталась очень довольна.

«Все зависит от того, к какому врачу и в какую клинику попадет турист», — считает медицинский работник клиники при одном дорогом сетевом турецком отеле.

По словам девушки, пожелавшей остаться неизвестной, как-то в их центр прилетели туристы из США, чтобы поставить виниры.

«Когда они вернулись домой, зубы сразу же отвалились. Доктор изначально знал, что там будет косяк, но все равно согласился поставить виниры. Свое решение он объяснил просто: у них ведь на вечер были билеты. В итоге клинике пришлось оплачивать пациенту билеты туда и обратно, чтобы он прилетел и все переделал», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Если туристам не нравится результат операции или другой медицинской услуги, ее могут переделать за счет клиники.

Можно все и сразу

Протокол пластических операций в России сильно отличается от турецкого, рассказывает Анна Ышык. Одновременно с ней на родине пластическую операцию делала ее подруга. Выписавшись из больниц, девушки обменялись опытом.

«В России дольше оставляют в клинике под присмотром врачей, к тому же здесь иначе наблюдают за разрезами. В Турции лейкопластыри снимают на пятый день и после этого пациенты начинают смазывать швы кремом, заживляющим раны. У нас же есть какие-то специальные лейкопластыри, которые сильно стягивают кожу, чтобы было меньше натяжения и шрам не затирался. Кремом начинают пользоваться через месяц, поэтому после операций шрамы найти невозможно», — пояснила блогер.

В Турции врачи разрешают заниматься спортом спустя месяц после операции, в России до полугода просят вообще ничего не поднимать. К тому же требуют носить бандаж, не снимая, первый месяц. В Турецкой Республике уже через неделю можно ходить без него.

«Турецкие врачи почти сразу разрешают делать все. В России с этим строже, как будто доктора больше перестраховываются, им важно, чтобы все выглядело натурально. В Турции к этому относятся проще, считая, что шрам потом можно зашлифовать лазером», — подытожила она.

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