Путешествие в Мьянму в 2023 году: правила въезда, туры

Мьянма разрешила россиянам въезжать в страну без визы на 30 дней. Что важно узнать перед путешествием и как отдохнуть в этой стране в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

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По словам эксперта по туризму Николая Мельника, большинство туристов едет в эту азиатскую страну для занятия йогой и посещения буддистских храмов. Мьянма интересует россиян с точки зрения духовного туризма.

— Мьянма — страна для самостоятельных путешественников, которые пытаются найти себя, — уверен эксперт.

Специалист объяснил, что российские туроператоры не продают пакетные туры в Мьянму из-за низкого спроса.

— На сегодняшний день пакетные туры в Мьянму не продаются. Они не были популярны и раньше. Большинство российских туристов, которые приезжают в Мьянму, едут туда из Таиланда. Это направление не интересно нашим гражданам, потому что плохо разрекламировано, — считает Мельник.

На данный момент до Мьянмы можно добраться из России только с пересадкой в другой стране. Самые удобные туры — из Москвы до Китая или Таиланда, а оттуда — в Мьянму, объяснил специалист. Стоимость перелета на человека в обе стороны составит примерно 100 тысяч рублей.

— Стоимость проживания в Мьянме зависит от условий. Домик без удобств обойдется примерно в пять долларов за ночь с человека, а отели средней ценовой категории — от 50 до 75 долларов, — отметил собеседник «ВМ».

Документы

Граждане РФ обязаны предоставить сертификат о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, предупредил Мельник.

— Мьянма еще не сняла коронавирусные ограничения. Россиянам необходимо предоставить сертификат по прилете. В том числе подойдет вакцинация «Спутником V», — уточнил эксперт.

При этом для въезда в страну не нужна страховка, продолжил он. Однако без нее у россиян могут возникнуть большие проблемы, если произойдет непредвиденная ситуация.

— Любому туристу страховка необходима. Многие ей пренебрегают, а потом получают очень большие проблемы. Особенно это актуально для азиатских стран. Россияне предпочитают передвигаться там на байках и часто попадают в аварии. Если у туриста отсутствует страховка, ему придется оплачивать лечение из своего кармана. Важно понимать, что медицина в Азии достаточно дорогая. Россиянину необходимо будет отдать около 20 тысяч рублей за простую травму руки, которая требует обработки и накладывания швов, — объяснил Мельник.

Безопасность

Мьянма является безопасной страной. Однако в крупных туристических центрах иногда случаются карманные кражи. Лучше оставлять ценные вещи в сейфе на ресепшене отеля или в номере.

Помимо этого, в Мьянме не стоит есть сырые овощи и немытые фрукты. Воду нужно пить только бутилированную. Также нельзя фотографировать военные объекты и солдат — за это нарушение могут отобрать технику и выслать из страны.

При возникновении непредвиденных ситуаций российские туристы могут обратиться в посольство России в Янгоне: 38, Sagawa Road; тел. (1) 241-955, 254-161; www.myanmar.mid.ru.

Либо в полицию по номеру 199, в пожарную службу — 191 и скорую помощь — 192.

Климат и погода

В Мьянме тропический муссонный климат на большей территории страны, а на юге — субэкваториальный. Из-за тропических ветров в Мьянме три погодных сезона:

Жаркий. Длится с марта по май. Температура воздуха находится на отметке плюс 30–32 градуса.Дождливый. Начинается в июне и заканчивается в октябре.Прохладный. Температура воздуха падает до отметки плюс 20–25 градусов с ноября по февраль. В этот период в стране часто случаются пыльные бури.

Специалист отметил, что лучше всего отправляться на отдых в Мьянму с октября по ноябрь и с марта по май.

— Мьянма считается круглогодичной страной, но в летние месяцы там идут дожди. Они краткосрочные, но могут испортить впечатление от отдыха. В зимние месяцы тоже дождливо, а также ветрено, — объяснил Мельник.

Интернет и телефонная связь

Собеседник «ВМ» заверил, что не нужно покупать местную сим-карту. Лучше оформить роуминг на свой номер у российского оператора.

— У большинства российских операторов можно оформить роуминг, который выйдет гораздо дешевле, чем покупка местной симки, — подчеркнул специалист.

Также чаще всего туристы пользуются мессенджерами для звонков. Нужно заранее узнать о стоимости мобильного интернета на своей сим-карте в роуминге, добавил Мельник.

Кухня и рестораны

В местной кухне преобладает острая пища. В Мьянме любят рис, рыбу и морепродукты, вермишель и курицу. Кроме того, в стране огромный выбор фруктов на любой вкус. Главным напитком в стране является чай. Местным жителям нравится и туда добавлять острые приправы.

Национальные блюда Мьянмы

Леток сон — овощной салат с рисом.Моинга — рыбный суп с вермишелью.О-но хаук све — макароны из рисовой муки с кокосовым молоком и цыпленком.

В отелях и ресторанах туристам часто предлагают китайскую и индийскую кухню. Также можно найти заведения с европейскими блюдами.

Шопинг и магазины

В магазинах и на рынках в Мьянме можно найти огромное количество необычных сувениров. Например, занавески или люстры из ракушек, картины и скульптуры из тикового дерева, деревянную посуду, одежду из шелка.

Кроме того, туристы могут купить золотые украшения с драгоценными камнями. Однако можно легко нарваться на подделку.

Достопримечательности

В Мьянме большое количество культурных объектов и красивых природных мест. Особое место в культуре местного населения занимают религиозные памятники. Большинство монастырей и буддистских храмов открыты для туристов. Однако важно заранее ознакомиться с правилами посещения. Необходимо помнить, что в пагодах нужно разуваться на входе, а в некоторые запрещен вход женщинам.

Один из самых популярных религиозных памятников — буддистский храм Шведагон в Янгоне. Эта внушительная полностью позолоченная пагода считается самой древней в мире. По некоторым данным, храму более 2500 лет. Туристам советуют приклеить к стенам храма небольшой кусочек фольги на удачу.

В Янгоне нужно посетить Национальный музей, который был основан в 1952 году. В его коллекции представлены древние артефакты, которые рассказывают о культуре и искусстве Мьянмы.

В Мандалае туристам советуют посмотреть на старинный тиковый мост. Этот самый длинный деревянный мост в мире построили в XIX веке. Но он до сих пор соединяет Мандалай с еще одной бывшей столицей — Анарапурой. На мосту можно выпустить в воздух птицу. Местные считают, что это принесет счастье и удачу.

Пляжный отдых

В Мьянме огромное количество пляжей. Один из лучших и самый красивый — это Нгапали Бич. Песчаный берег довольной большой и широкий, с него идет пологий вход в море. Но на Нгапали всегда огромное количество туристов, подчеркнул Мельник.