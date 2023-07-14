5 причин поехать в Апшерон

Апшеронский полуостров расположен на западном побережье Каспийского моря. С высоты он похож на клюв огромной птицы.

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Каждый уголок полуострова богат древними памятниками истории. И есть пять причин побывать на Апшероне.

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Первая причина: прогуляться по заповедному поселку Гала

На Апшеронском полуострове люди поселились задолго до нашей эры. Ученые во время археологических раскопок нашли много древних предметов быта. В 1988 году поселку Гала был присвоен статус заповедника.

Деревня Гала – это коллекция исторических памятников, отражающих средневековую архитектуру. Его старая часть находится под охраной государства. Самый популярный среди этих памятников – историко-этнографический заповедник, комплекс музеев под открытым небом.

Первый историко-архитектурный музейный комплекс был создан в 2008 году под руководством Фонда Гейдара Алиева. Территория комплекса занимает более одного гектара. Изучать эти памятники начали в середине прошлого столетия.

На территории комплекса сохранились наскальные рисунки 3-2 тысячелетия до н.э. Можно увидеть курганы, жилые дома, технические постройки. В жилом доме стоят ткацкие станки. В старину практически все женщины ткали ковры. Современные рукодельницы села и сейчас сохраняют старинные традиции ковроткачества. Особое место на Апшероне на протяжении веков занимало гончарное ремесло – по данным археологов, первые гончары на территории нынешнего Азербайджана появились в древние времена.

В этом музее можно окунуться в атмосферу жизни предков. Например, поработать помощником кузнеца. Или попробовать сыграть на музыкальном камне. По звучанию он похож на гавал – национальный ударный инструмент. Ученые предполагают, что в древности с помощью этого камня старейшины созывали всех на совет.

В первозданном виде сохранилась оборонительная стена, крепостная и смотровая башни и даже подземный ход, по которому хан убегал во время восстаний от разъяренной толпы. Территория музея очень большая, так что комфортнее передвигаться по ней на фаэтоне.

Вторая причина: увидеть уникальное явление природы – грязевые вулканы

На планете всего 2,5 тысячи грязевых или, как их еще называют, холодных вулканов. Их них 353 находятся на территории Азербайджана. А один из них в 2004 году был признан самым крупным в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Грязевые вулканы появились на этой территории 25 миллионов лет назад. Как правило, они находятся на месте древних давно потухших и разрушенных вулканов.

Сальза – такое научное название грязевых вулканов. В недрах земли есть так называемые «грязевые камеры». Из них через трещины под давлением и выходят вода, грязевые массы, газовые смеси. В Азербайджане большая часть грязевых вулканов – активные.

Отдел по изучению грязевых вулканов существует еще с советских времен. Исследовали состав вулканической массы, ее свойства и пришли к выводу, что грязь этих вулканов имеет лечебные свойства. Ее можно применить при заболеваниях кожи, суставов. Об этом знают и туристы, которых всегда можно увидеть около вулканов. Говорят, с помощью грязевой массы из холодных вулканов свою красоту поддерживала сама Клеопатра.

Третья причина: попробовать томаты, выращенные на соленой земле

Апшерон переводится как «соленая вода». Здесь действительно вся земля пропитана морской водой. Поселок Зиря буквально окружен солеными озерами. Они влияют на качество почвы, а, соответственно, и на вкус овощей. Именно здесь выращивают самые знаменитые томаты Азербайджана – зыринские.

Выращивают томаты в теплицах, высота каждой – не менее шести метров. Температура внутри – +24 градуса. В теплицах обитают шмели, у них важная задача – опылять цветки. Ульи висят на каждом ряду. Но в окружении жужжащих насекомых не очень комфортно. Потому сотрудникам и посетителям объясняют, как правильно вести себя, чтобы не привлекать внимание шмелей. Например, не разрешают использовать парфюм и другие сильные запахи, чтобы не привлекать шмелей.

Зыринские томаты отличаются высокой урожайностью – 500 тонн с гектара. Они очень вкусные, а еще азербайджанцы любят готовить с ними завтрак. Для этого на двух человек берут шесть больших томатов и четыре яйца, можно добавить зелень и болгарский перец. Рецепт прост: сначала томаты тушат, а затем добавляют в соус яйца. Все перемешивают и тушат еще пару минут. Помидоры с яйцами обязательно нужно есть руками.

Четвертая причина: посетить цветочные сады в приморском парке

Национальный приморский парк – излюбленное место отдыха бакинцев. Здесь расположены многочисленные кафе, колесо обозрения, километровые велодорожки. Главное украшение парка – цветы. В парке можно увидеть десятки разновидностей цветущих растений, и большую часть выращивают на Апшероне.

В середине прошлого века Азербайджан поставлял гвоздики и розы во все уголки Советского Союза. И уже тогда на Апшероне появились цветочные теплицы.

Сейчас мода пошла на полевые и декоративные цветы. Они более практичны. Срезанный букет хранится несколько дней.

Во всех селах Апшерона есть цветочные теплицы. Площадь зыринского парника – 22 га. Здесь выращивают более 300 видов растений. Сирень, гортензия, петуния… В теплицах красота и цветочный аромат – ради этого стоит приехать сюда на экскурсию.

Пятая причина: отведать самые вкусные кутабы в Азербайджане

Самое «вкусное» место на Апшероне – поселок Джорат. Бакинцы любят приезжать сюда ради местных кутабов. Национальная кухня восхищает и гостей Азербайджана из других стран.

Кутабы – это тончайшие лепешки с разными начинками. Их жарят или на сухой сковородке или запекают. Несмотря на то, что это мучная еда, кутабы пользуются успехом круглый год. Местный повар рассказывает, что в будний день печет около тысячи штук, а в выходные – в два раза больше.

В Азербайджане после сытного обеда гостям предлагают чай из самовара или чайника, а пьют его в национальных стаканах армуды. По форме такой стакан напоминает женскую фигуру. Нижняя и верхняя части – широкие, а посередине – талия. В такой форме чай около горлышка, остывает быстрее, чем в широкой части. На стол обязательно подают кусковой сахар, лимон и варенье. Например, джем из арбузной кожуры.

После чаепития желающие могут спуститься к берегу и насладиться морским воздухом.