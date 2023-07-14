Как в Египте борются с нападением акул

Нападение акул — достаточно серьезная, но не частая проблема курортов в Египте. После того, как жертвой хищной рыбы стал турист из России, отели озаботились этой проблемой и начали придумывать способы, которые смогут обезопасить путешественников.

© Unsplash

Теперь при выборе тура можно уточнить, насколько отель безопасен в плане нападения акул. О том, как это сделать — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Сетки от акул

Многие отели ставят сетки от акул на свои пляжи. Однако точно знать, спасут ли они от нападения, невозможно. Некоторые отели обманывают туристов, говоря о том, что имеют сетки. Кроме того, они не позволят далеко отплыть от берега. Не все сетки будут надежными, так как некоторые из них рвутся или недостаточно хорошо прилегают к морскому дну.

Существует еще одна проблема — обилие водорослей на сетках. В августе их снимают для того, чтобы очистить от водорослей и грязи, так как растения могут сильнее привлечь внимание хищных рыб. Поэтому, перед тем, как ехать в отель, нужно уточнить, действительно ли на пляже есть сетки от акул и как давно их чистили.

Естественные лагуны

Некоторые отели расположились так, что их пляжи находятся в естественных закрытых лагунах, куда акулы просто не смогут заплыть. Их закрывают волнорезы, поэтому хищникам будет трудно пробраться на мелководье. Наличие такой лагуны можно увидеть по фото. Обратите внимание на пляж у отеля и его форму.

Также можно открыть карту и посмотреть, где именно располагается отель. Если он находится на краю лагуны, то вероятность встречи с акулой увеличится. Если гостиница расположена посередине, то хищная рыба точно не заплывет на мелководье.

Контроль ситуации с воздуха

Наиболее фешенебельные отели арендуют вертолеты и регулярно отправляют своих сотрудников контролировать ситуацию с акулами с воздуха. Над пляжем летают специальные люди, которые следят за тем, чтобы к пляжу не приближалась акула.