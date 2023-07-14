Новые способы добраться на Карибы

В ближайшее время путешественникам из России станет намного проще добираться до стран Карибского бассейна. В первую очередь это коснется таких довольно популярных туристических направлений, как Куба, Доминикана и Мексика.

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Прямых регулярных рейсов в эти государства не было. Из-за известных событий, для российских авиакомпаний закрыли воздушное пространство практически все страны ЕС, Канада и другие. В связи с этим российским туристам было довольно сложно посетить любимые курорты.

Так после длительного перерыва из Москвы вылетел первый в 2023 году пассажирский лайнер в аэропорт города Варадеро (124 км от Гаваны). Рейс Москва – Варадеро в расписании авиакомпании «Россия» – постоянный. До этого на Кубу можно было добраться только чартерными рейсами в составе туристического пакета.