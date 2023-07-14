Отдых в выходные в Фуюане: сколько стоит и что посмотреть

Короткие маршруты выходного дня в китайский Фуюань из Хабаровска стали популярны у россиян. Сколько это стоит и куда успеть сходить – в материале «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Как сообщила представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева ТАСС, в стране отмечается высокий спрос на китайское направление. Наибольшей популярностью пользуются небольшие туры в Фуюань.

Туризм выходного дня

Уехать из Хабаровска в Фуюань и обратно можно на китайских судах вместимостью 50 человек и 99 человек. Дорога занимает по времени два-три часа. Визы оформляются по прибытии, из туристов формируются группы.

Россияне ездят туда ради шопинга, посещения кафе, ресторанов, массажных и СПА-салонов. Также можно побывать на площади Солнца на Большом Уссурийском острове. Подобный тур обойдется в 12–17 тысяч рублей с человека в зависимости от отеля.

Выгодный отдых в будни

Путешествие в будние дни пользуется меньшим спросом, хотя китайская сторона пытается различными способами привлечь туристов. К примеру, с понедельника по четверг приезжим выдают по 145 юаней наличными, предоставляют скидки на посещение ресторанов и массажных салонов.

Из Фуюаня также можно уехать в тур по Бэйдайхэ и Вэйхай, это будет стоить от 55 до 75 тысяч рублей в зависимости от направления и категории отеля на 12 дней.