Почему в Дубровнике запретили возить чемоданы на колесиках

В интернете появилась информация, что в городе Дубровник на юге Хорватии запретили возить по старому городу крупногабаритные чемоданы на колесиках. В СМИ пишут, что за это путешественникам грозит штраф в размере 265 евро — около 26 600 рублей.

© unsplash.com

Почему и какие еще действуют запреты для туристов в Дубровнике? Рассказываем в материале "Рамблера".

Видео дня

Дубровник признали самым загруженным европейским городом. До пандемии его посетили около полутора миллионов туристов при том, что население города составляет всего 41 000 человек, согласно данным за 2019 год. "Сверхтуризм" является проблемой и имеет негативные последствия для экологии города. Поэтому мэрия во главе с Мато Франковичем вводит различные ограничительные запреты. Например, еще в 2017 году власти ограничили количество туристических автобусов и круизных лайнеров, пришвартованных в порту.

В июне в рамках кампании "Уважай город" был выпущен рекламный анимационный видеоролик, призывающий людей носить чемоданы на колесиках на руках, а не тащить их по булыжникам. На видео показан запрещенный знак над чемоданом на колесиках. Причина - шум, который создается, когда туристы тащат свой багаж.

не гулять городу без рубашки или в купальнике,

не кататься на велосипеде или электросамокате в старом городе,

не забираться на охраняемые памятки,

не спать и не справлять нужду в общественных местах,

не употреблять алкоголь возле охраняемых общественных мест, например, школ. Также в ролике были даны и другие рекомендации по поведению для всех, кто посещает Дубровник. Например:

За нарушение общественного порядка — драки, словесные оскорбления, поведение в состоянии алкогольного опьянения — можно получить штраф в размере до 4000 евро — примерно 402 000 рублей.