5 стран, где ждут российских туристов

Мы собрали пять стран, в которые можно вылететь из России уже завтра. Какие документы нужны и о чем стоит позаботиться заранее, — в материале "Рамблера".

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Турция

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Турция — одна из самых развитых восточных стран, которую ежегодно посещают более 5 миллионов человек (по данным министерства культуры и туризма Турции). Отдых в этой стране имеет ряд преимуществ: прямые рейсы из РФ, доступные цены, вкусная кухня, гостеприимство, ряд развлечений, который подойдет для любых интересов и возрастов. Страну омывают четыре моря: Черное, Мраморное, Эгейское и Средиземное. Каждый турист сможет выбрать место по душе.

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Какие документы потребуются?

В 2023 году для въезда в Турцию гражданам РФ потребуются:

Заграничный паспорт, который должен действовать еще минимум четыре месяца с начала поездки в Турцию.

Для короткого отпуска виза не нужна.

Медицинская страховка не является обязательной, но лучше перестраховаться, особенно если вы любите активный отдых.

Коронавирусные документы (тесты, сертификаты о вакцинации) больше не требуются.

Несовершеннолетние граждане РФ должны иметь собственный загранпаспорт. Если ребенку до 14 лет загранпаспорт не нужен, при условии, что он вписан в загранпаспорт родителей.

Что еще нужно знать об отдыхе в Турции?

Для оплаты покупок или снятия наличных можно воспользоваться картами платежной системы UnionPay, но работают они всегда. Лучше заранее запастись наличными деньгами: долларами, евро или рублями. Почти во всех курортных городах Турции вы сможете обменять их на местную валюту, в том числе и рубли.

Абхазия

Если вы любите горы — вам в Абхазию. Чистый воздух, горные ландшафты, Черное море. Одно из главных преимуществ для российских туристов — дорога. Добраться до Абхазии можно не только на привычном самолете или поезде, но и на собственном авто.

Какие документы потребуются?

Между Россией и Абхазией действует безвизовый режим, поэтому вам потребуется лишь внутренний паспорт гражданина РФ, а для несовершеннолетних детей свидетельство о рождении с указанием гражданства или заграничный паспорт.

Для тех, кто путешествует на личном автомобиле потребуется наличие ПТС, СТС и водительское удостоверение. Также необходимо оформить автостраховку на время пребывания в стране.

Что еще нужно знать об отдыхе в Абхазии?

Рекомендуем взять с собой наличные деньги. В стране официальная валюта — российский рубль. Оплачивать покупки банковской картой можно, но эта опция появилась в Абхазии недавно и действует лишь в крупных заведениях.

Египет

Круглогодичное солнце, теплые Средиземное и Красное моря — рай для туристов. Некоторое время Египет был закрыт для путешественников из-за небезопасности полетов, но сейчас рейсы проходят в штатном режиме и можно ехать в отпуск.

Какие документы потребуются?

Прежде всего — загранпаспорт, который будет действовать еще минимум шесть месяцев с момента въезда в страну. Также необходимым документом является туристическая виза. Она ставится в аэропорту по прибытии и стоит $25 или оформляется перед поездкой. Медицинская страховка не является обязательной для туристов.

Что еще нужно знать об отдыхе в Египте?

Лучше всего брать с собой американские доллары, евро тоже можно будет обменять на местную валюту, но по менее выгодному курсу.

Важно помнить, что Египет – страна третьего мира и самостоятельные экскурсии могут обернуться в лучшем случае обманом, а в худшем – ограблением. Все туристические поездки лучше планировать заранее или на месте, но обязательно у официальных представителей.

Объединенные Арабские Эмираты

Объединенные Арабские Эмираты – страна шейхов, которая омывается водами Персидского залива и Индийского океана. Старинные обычаи в сочетании с современными технологиями, высотками и огнями привлекают туристов круглый год.

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Какие документы потребуются?

Если вы решили отдохнуть в ОАЭ, вам понадобится лишь загранпаспорт, для российских туристов виза не нужна. На пограничном контроле также могут попросить ваш обратный билет.

На туристическом портале Дубая есть информация о необходимости страховки, в этом случае стоит ориентироваться на правила авиакомпании, услугами которой вы пользуетесь. А на официальных порталах Абу-Даби и Шарджи сказано, что по закону все туристы, которые прибывают в ОАЭ, должны заранее купить полис.

Что еще нужно знать об отдыхе ОАЭ?

Российские карты в Эмиратах не работают, поэтому лучше пользоваться наличными.

В Дубае следует пользоваться только официальным такси. Люди, которые выдают себя за таксистов могут довести вас до места, но потом потребовать за поездку цену в несколько раз больше.

В Арабских Эмиратах нахождение в состоянии опьянения и/или распитие алкоголя в общественных местах строго запрещено законом. Также здесь можно получить штраф не только за безбилетный проезд, но и просто за стояние в неположенном месте в салоне общественного транспорта.

Таиланд

Если вам хочется отдохнуть в каком-нибудь экзотическом месте – отправляйтесь в Таиланд. Здесь гостеприимные местные жители, которые помогут сделать ваш отпуск незабываемым. Омывается Таиланд двумя морями: Андаманским и Южно-Китайским.

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Какие документы потребуются?

Загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев, если поездка составит менее 30 дней, виза не потребуется. Также могут попросить показать обратный билет.

Что еще нужно знать об отдыхе в Таиланде?

Таиланд — страна наличных, поэтому перед поездкой стоит позаботиться о своей безопасности и снять деньги, чтобы потом их обменять на местную валюту. Здесь нет частных пляжей, все территории принадлежат Королю, поэтому можно не переживать, что с вас что-то потребуют, если вы захотите позагорать или искупаться в море.

Тайцы не умеют читать карты и вряд ли подскажут вам маршрут, поэтому лучше заранее провести анализ в своей голове и отправляться в назначенную точку самостоятельно или на такси.

Важная справка