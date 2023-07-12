Почему в Японию теперь можно прилетать без одежды
В Японию теперь можно прилетать без одежды. О новой услуге — читайте в материале "Рамблера".
Авиакомпания Japan Airlines запустила программу "Any Wear, Anywhere", в рамках которой можно арендовать себе полный комплект одежды (до восьми образов) за 5-6 тысяч иен (40-50 долларов) на период до двух недель.
Доступны мужские и женские наборы, разных размеров и стилей, все можно заранее выбрать и забронировать на сайте программы. Одежду представляет компания Sumitomo, комплекты составлены из нераспроданных остатков из магазинов.
Концепция сервиса заключается в том, чтобы обеспечить путешествие с минимальным багажом, предлагая прокат одежды в пункте назначения, тем самым создавая экологическую ценность.
"Расширяя использование Сервиса, мы стремимся создать среду, в которой путешественники могут использовать местные варианты для всех аспектов своей одежды, питания и проживания, превращая путешествия и деловые поездки в более устойчивый опыт.
При предоставлении Услуги Sumitomo Corporation будет нести ответственность за разработку системы бронирования. а также для закупки, стирки и доставки одежды.
Все предметы одежды, доступные для аренды, будут получены из избыточных запасов одежды и подержанной одежды, тем самым продвигая концепцию экономики замкнутого цикла. JAL будет отслеживать изменения веса зарегистрированного багажа пассажиров и проверять эффект снижения выбросов углекислого газа за счет уменьшения веса самолета в результате использования услуги", — сообщается на сайте авиаперевозчика.