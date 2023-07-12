Почему в Японию теперь можно прилетать без одежды

"Расширяя использование Сервиса, мы стремимся создать среду, в которой путешественники могут использовать местные варианты для всех аспектов своей одежды, питания и проживания, превращая путешествия и деловые поездки в более устойчивый опыт.



При предоставлении Услуги Sumitomo Corporation будет нести ответственность за разработку системы бронирования. а также для закупки, стирки и доставки одежды.