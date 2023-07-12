Что нужно знать туристу об армянском празднике Вардавар

Название армянского праздника Вардавар переводится как праздник роз. Но не розы становятся главными на улицах, а вода.

"Рамблер" рассказывает, как появился праздник, как его принято отмечать и что нужно об этом знать туристам.

Видео дня

Сейчас этот праздник отмечают через 14 недель после Пасхи и связывает с Перображением Господнем. Но, как и многие праздники с древними традициями, корни Вардавар имеет языческие. Считается, что подобный праздник отмечали еще в турецкой Каппадокии и посвящен он был богине Афродите, в армянской мифологии - Астхик. По другой версии, праздник устраивался в честь богини плодородия Анаит, отсюда обычай поливать друг друга водой.

В этом году праздник выпадает на 16 июля. Это значит, что все (причем не просто в целом, а абсолютно каждый) будут обливать друг друга водой и не символически, а по-настоящему - из ведер, тазов и ушатов.

Если вы планируете посетить Армению во время праздника Вардавар, вот несколько важных вещей, которые стоит знать:

Подготовьтесь к водным битвам. Во время Вардавара люди в Армении обливают друг друга водой. Будьте готовы к тому, что вас могут облить водой на улицах, особенно если вы находитесь в центре города или на площадях. Оденьтесь соответственно. Если вы не хотите быть мокрым, лучше одевайтесь так, чтобы ваша одежда была быстро высыхающей или защищала вас от воды. Также не забудьте надеть удобную обувь. Будьте аккуратны. На асфальте или плитке может быть очень скользко. Будьте осторожны, чтобы не поскользнуться и не травмироваться. Присоединитесь к праздничным мероприятиям. Вардавар - это время, когда проводятся различные традиционные ритуалы, песни и танцы. Попробуйте присоединиться к местным жителям в праздновании и насладитесь атмосферой праздника. Попробуйте национальную кухню. Во время Вардавара многие рестораны и кафе предлагают специальное меню с традиционными армянскими блюдами. Попробуйте местные деликатесы и насладитесь армянской кухней. Уважайте местные традиции. Вардавар имеет глубокие исторические и религиозные корни для армянского народа. Уважайте местные традиции и обычаи. Используйте возможность посетить другие достопримечательности. Если вы планируете посетить Армению во время Вардавара, не упустите возможность посетить другие известные достопримечательности страны, такие как Эчмиадзин, Гарни, Севанское озеро и другие.