Что нужно знать туристу об армянском празднике Вардавар
Название армянского праздника Вардавар переводится как праздник роз. Но не розы становятся главными на улицах, а вода.
"Рамблер" рассказывает, как появился праздник, как его принято отмечать и что нужно об этом знать туристам.
Сейчас этот праздник отмечают через 14 недель после Пасхи и связывает с Перображением Господнем. Но, как и многие праздники с древними традициями, корни Вардавар имеет языческие. Считается, что подобный праздник отмечали еще в турецкой Каппадокии и посвящен он был богине Афродите, в армянской мифологии - Астхик. По другой версии, праздник устраивался в честь богини плодородия Анаит, отсюда обычай поливать друг друга водой.
В этом году праздник выпадает на 16 июля. Это значит, что все (причем не просто в целом, а абсолютно каждый) будут обливать друг друга водой и не символически, а по-настоящему - из ведер, тазов и ушатов.
Если вы планируете посетить Армению во время праздника Вардавар, вот несколько важных вещей, которые стоит знать:
- Подготовьтесь к водным битвам. Во время Вардавара люди в Армении обливают друг друга водой. Будьте готовы к тому, что вас могут облить водой на улицах, особенно если вы находитесь в центре города или на площадях.
- Оденьтесь соответственно. Если вы не хотите быть мокрым, лучше одевайтесь так, чтобы ваша одежда была быстро высыхающей или защищала вас от воды. Также не забудьте надеть удобную обувь.
- Будьте аккуратны. На асфальте или плитке может быть очень скользко. Будьте осторожны, чтобы не поскользнуться и не травмироваться.
- Присоединитесь к праздничным мероприятиям. Вардавар - это время, когда проводятся различные традиционные ритуалы, песни и танцы. Попробуйте присоединиться к местным жителям в праздновании и насладитесь атмосферой праздника.
- Попробуйте национальную кухню. Во время Вардавара многие рестораны и кафе предлагают специальное меню с традиционными армянскими блюдами. Попробуйте местные деликатесы и насладитесь армянской кухней.
- Уважайте местные традиции. Вардавар имеет глубокие исторические и религиозные корни для армянского народа. Уважайте местные традиции и обычаи.
- Используйте возможность посетить другие достопримечательности. Если вы планируете посетить Армению во время Вардавара, не упустите возможность посетить другие известные достопримечательности страны, такие как Эчмиадзин, Гарни, Севанское озеро и другие.
Вардавар - это уникальный праздник, который позволяет ощутить дух и культуру Армении. Будьте открытыми для новых впечатлений и радуйтесь армянскому гостеприимству.