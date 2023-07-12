В 2023 году хитом для туризма будет Китай

«В этом году хитом будет Китай, который должен открыться совсем скоро. Мы ждем, что в конце июля. Мы внесены в списки для бесплатного открытия групповых виз. Ожидаем, что будет большой всплеск интереса. Китай - это не только отдых и экскурсии, а еще и важная составляющая - бизнес и шоппинг», - сказал собеседник НСН.