Единение с природой: где находится отель на дереве

Отдыхать можно по-разному. Одни любят проводить время на пляже под лучами солнца и шумные вечеринки, другие предпочитают более активные развлечения и отправляются в длительные походы в горы.

© Treehotel / booking.com

Приверженцам золотой середины, желающим отдохнуть в тишине и спокойствии, в комфортных условиях и с переменными активностями, может подойти необычный шведский отель.

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Подробности – в материале "Рамблера".

Концепция

Treehotel / booking.com

В 2011-м году в лесу шведского городка Харадс открылся уединенный четырехзвездочный эко-отель. Его номера расположились по-настоящему удивительным образом, а именно – на стволах деревьев на высоте нескольких метров над землей. При этом все они имеют разный дизайн, и некоторые из них выглядят, мягко говоря, зрелищно. Так, например, одна комната полностью зеркальна снаружи, а вторая представляет собой инопланетный корабль, будто бы когда-то застрявший в глухой местности. Они, кстати, так и называются: "Зеркальный куб" и "НЛО".

Treehotel / booking.com

Номера

Treehotel / booking.com

Внутри номера выглядят максимально уютно и современно. В распоряжении отдыхающих большие мягкие кровати, беспроводной интернет, туалет и умывальник. Душевые кабины находятся в отдельном месте, и до них нужно немного пройтись. Это обстоятельство словно служит напоминанием того, что вы постигаете самое настоящее единение с природой. Также из приятных и общедоступных бонусов: гидромассажная ванна и сауна.

Питание

Путешественники могут в том числе пользоваться расположенной на территории гостиницы столовой, меню которой преимущественно состоит из местных продуктов. Одна из доступных смелым гурманам услуг – ужин на высоте 10 метров над землей. Для этого предусмотрено специальное дерево и комната, из которой открывается самый зрелищный вид на окрестности.

Развлечения

В отель приезжают во все сезоны. В теплое время года здесь можно отправиться в пешие походы, прокатиться на велосипедах, поплавать на каяках и порыбачить. Зимой – покататься на снегоходах и на собачьих упряжках.

Впечатления

Гостиница имеет хорошую репутацию, поэтому отзывы о ней в большинстве своем положительные. Сюда съезжаются как местные жители, так и путешественники со всех уголков мира.