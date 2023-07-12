Что впечатляет туристов на отдыхе в Абхазии
Сейчас в Абхазии отмечается рост туристического потока.
В Абхазии вновь увеличивается количество туристов из-за того, что там можно провести отличный семейный отдых, при этом сэкономив деньги.
Путешественников привлекает мягкий субтропический климат, живописные виды на море и горы, культурные достопримечательности, а также доступные цены и новые отели.
Также привлекательны и способы, по которым можно добраться до Абхазии: на автомобиле, самолетом или поездом до Адлера.
Радует отдыхающих в Абхазии и варианты питания: полный пансион, самостоятельное приготовление еды или обеды и ужины в местных ресторанах.
«В республике отсутствует официальная система классификации отелей. Но и без этого можно рассчитывать на качественное обслуживание», — передает РИА Новости.
Ранее мы сообщали, что жительница Пензы была в восторге от посещения Сулакского каньона в Дагестане.