Что впечатляет туристов на отдыхе в Абхазии

Сейчас в Абхазии отмечается рост туристического потока.

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В Абхазии вновь увеличивается количество туристов из-за того, что там можно провести отличный семейный отдых, при этом сэкономив деньги.

Путешественников привлекает мягкий субтропический климат, живописные виды на море и горы, культурные достопримечательности, а также доступные цены и новые отели.

Также привлекательны и способы, по которым можно добраться до Абхазии: на автомобиле, самолетом или поездом до Адлера.

Радует отдыхающих в Абхазии и варианты питания: полный пансион, самостоятельное приготовление еды или обеды и ужины в местных ресторанах.

«В республике отсутствует официальная система классификации отелей. Но и без этого можно рассчитывать на качественное обслуживание», — передает РИА Новости.