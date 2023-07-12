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«Чувствовалась разруха»: российский турист описал поездку в Польшу

Россиянин побывал в польском селе Спыхово и описал поездку фразой «чувствовалась разруха». Своими впечатлениями он поделился в блоге «Где нам жить», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Чувствовалась разруха»: россиянин описал поездку в Польшу
© Lenta.ru

По словам автора публикации, европейская деревня имела мрачный антураж, так как поездка произошла весной. Турист сравнил Спыхово с русской глубинкой, заметив, что найти отличия сложно.

«Чем дальше въехал в село — тем хуже дома. Иногда даже было сложно сказать, обжит дом или брошен», — написал россиянин.

Мужчина отметил, что в селе есть электричество, которое редко встречается в отдаленных российских деревнях.

«Польша гораздо меньше, даже самая глухая глушь здесь в двух-трех часах езды от цивилизации», — объяснил автор.

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