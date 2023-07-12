Россиянка захотела сбежать из пятизвездочного отеля в Турции

Россиянка рассказала, что несмотря на тщательный выбор отеля в Турции, на четвертый день отдыха захотела сбежать оттуда.

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По словам читательницы «Тонкостей туризма», выбор отеля Kimeros Park Holiday and Village 5* был вполне осознанным. Прежде чем забронировать там номер, она пересмотрела массу отзывов и обзоров.

Однако отдых, по признаю россиянки, все равно был испорчен. Первым звоночком стал неловкий момент при заселении. Никто не проводил их к номеру. Но территория и сам отель путешественников приятно впечатлили. Хотя в ресторане еда была довольно однообразной, а хваленые турецкие сладости и вовсе разочаровали.

Среди минусов россиянка также назвала анимацию. А на четвертый день туристка не знала, куда скрыться от многочисленной армии детей разных возрастов, которые постоянно шумели. Противовесом им выступали отдыхающие, постоянно находящиеся в состоянии подшофе.