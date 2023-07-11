Почему Очхондо в Южной Корее привлекает туристов

Расположенный в Желтом море остров Очхондо неслучайно считают одним из самых удаленных форпостов Южной Кореи. Остров является самой западной обитаемой территорией Республики Корея. Он находится на расстоянии более 70 км от ближайшего порта на материке - города Кунсан. Паром от Кунсана до острова идет почти три часа.

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Бытует поговорка, что рано утром в штиль в Очхондо слышно, как в соседнем Китае лают собаки и кукарекают петухи. Это, безусловно, преувеличение, так как до ближайшей китайской деревни Шаньдунского полуострова целых 300 км, но все же отражает тот факт, что Очхондо является самой близкой к побережью Поднебесной южнокорейской территорией, а в окрестных водах нередко видят суда китайских рыбаков. Кстати, на одной из окраин острова можно увидеть и специальный знак, от которого отсчитывается 12-мильная граница территориальных вод Южной Кореи.

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Хотя Желтое море считается непрозрачным, полным песка, мутным, но этого не скажешь, судя по окружающим Очхондо водам - здесь хватает мест, где дно видно даже на большой глубине, а сами воды носят глубокий изумрудный оттенок. Это отразилось в названии самого острова.

Российская Газета

По словам лингвистов, Очхондо переводится либо как "остров со всегда чистой водой", либо как "всегда голубой остров" - как раз по цвету прозрачного моря вокруг.

По форме Очхондо напоминает букву U, где основной порт расположился в ее основании. Это делает бухту идеальной с точки зрения захода и укрытия судов от непогоды. Два больших волнолома, стоящие на пути моря у самого начала острова, разбивают стремящиеся в бухту волны, а с трех остальных сторон от ветра прикрывают скалы и сопки высотой 100-150 м.

В результате образуется большая территория со спокойной водой, где и разместился единственный порт. В нем во время штормов, тайфунов и прочих проявлений непогоды прячутся сотни, если не тысячи промысловых судов, так что абсолютно очевидно, что остров спас очень много жизней, предоставив убежище для ушедших далеко в море рыбаков.

В Южной Корее насчитывается более трех тысяч островов и несколько сотен из них обитаемы. По размерам все они, как правило, небольшие и концентрируются со стороны западного или южного побережий. Несмотря на такое обилие, практически у каждого острова найдутся свои рассказы, связанные с глубокой историей. Есть такая история и у Очхондо.

Считается, что еще во II-III веках здесь со своим войском останавливался и находился достаточно долгое время один из известных китайских генералов. В честь него построен храм Чхиндонмё с алтарем, а обряды в память об известном полководце древности местные жители проводят до сих пор.

Российская Газета

В районе самой высокой точки острова (198 м над уровнем моря) можно увидеть восстановленный старый сигнальный огонь в виде квадратного постамента длиной 3,6 и высотой 2,1 м. Подобные устройства вплоть до начала ХХ века находились у границ корейского государства, предупреждая дымом о возможном приближении неприятеля. По количестве струй дыма издалека можно было понять, появился ли враг, находится ли он близко и начал ли вторжение. Эта информация передавалась таких же "дымным" способом по цепочке вплоть до столицы, что занимало несколько часов. Конкретно на Очхондо сигнальный огонь действовал с XII до середины XVII веков, но его восстановили, превратив в местную достопримечательность, в 2005 г.

В период расцвета на Очхондо проживало более двух тысяч человек, и весь остров просто бурлил от активности. Интенсивное развитие острова началось в конце XIX - начале ХХ веков, когда здесь жили в том числе и японцы.

Япония, аннексировав Корейский полуостров в 1910 г., стала активно развивать инфраструктуру Кореи, превращая ее в промышленную базу и плацдарм для дальнейшего продвижения на запад, то есть в Китай. Бенефициаром этого стал в полной мере Очхондо.

Японцы развернули на острове активное строительство, построив в 1909 г. школу, в 1912 г. - крупный маяк, а к 1933 г. здесь появились полноценные причалы и волноломы современного типа, которые защитили бухту от волн, что позволило здесь спокойно находиться как рыболовным, так и военным кораблям. До сих пор среди жилых построек можно увидеть значительное количество домов, построенных в японском, а не в корейском стиле.

Российская Газета

Развитие острова продолжилось и после ухода японцев из Кореи в 1945 г. Вплоть до официального запрета в стране китобойного промысла Очхондо был одним из главных национальных центров этой индустрии, а пик развития пришелся на 1960-70-е гг. На острове также появилась постоянная база военно-морского флота Южной Кореи, была организована добыча из подземных горизонтов питьевой воды, что позволило решить соответствующую проблему и дать импульс дальнейшему развитию. Были построены собственная электростанция, больница, мастерские по ремонту и обслуживанию судов, открылись рестораны, бары, многочисленные магазины, а затем и кофейни.

В целом же по сравнению с другими удаленным островами Южной Кореи Очхондо имеет весьма развитую инфраструктуру, что обусловлено его стратегическим пограничным статусом. База ВМС появилась здесь неслучайно, а местным военным морякам и кораблям береговой охраны дел хватает, особенно по части пресечения незаконной деятельности со стороны китайских браконьеров.

Впрочем, все же общие корейские тенденции снижения численности населения коснулись и Очхондо. Запрет китобойного промысла заставил некоторых переквалифицироваться в обычных рыбаков, заняться аквакультурами. В настоящий момент численность населения не превышает 300 человек, причем у большинства из местных жителей постоянные квартиры не на Очхондо, а в Кунсане, а приезжают они на остров в основном в разгар промыслового сезона. В 2021 г. в местной школе прозвенел последний звонок и она, просуществовав с 1909 г., была закрыта. Молодых семей на острове очень мало. Впрочем, наличие достаточно заметной военно-морской базы позволяет обеспечивать выживание острова.

"Второе дыхание" для себя Очхондо пытается найти в развитии туризма. Места здесь живописные, что привлекает любителей морской романтики, рыбалки, а также прогулок по туристическим маршрутам.

Российская Газета

Для развития внутреннего туризма в Южной Корее прибегают к различным достойным похвалы за оригинальность "ухищрениям". Так, министерство морских дел и рыболовства объявило по всей стране "маршруты поиска маяков": в стране выделены три маршрута - 16 самых красивых маяков, 16 самых оригинальных маяков и 16 исторических маяков. Желающим для каждого из маршрутов выдают специальную карту, где объекты отмечены, и надо их посетить, поставив соответствующую печать.

Специальные стойки с печатями находятся у всех маяков, которые входят в маршрут. Поскольку у многих корейцев в крови состязательность, в стране проводят соревнования - кто быстрее обойдет все маяки одного маршрута, кто посетит все три маршрута и прочее. За полное прохождение любого из маршрутов выдается специальный тематический "паспорт знатока маяков", которым его владельцы с удовольствием хвастаются. Многие же маяки расположены в удаленных местах побережья Корейского полуострова или на островах.

Вот на Очхондо как раз есть один из подобных объектов, который включен в маршрут "16 самых красивых маяков Южной Кореи" и вызывает интерес туристов. Стоит признать, что местный маяк действительно красив и, пожалуй, он является главной достопримечательностью, "визитной карточкой" Очхондо. Как уже было сказано, ему более 110 лет, построен он был еще во время японской оккупации - в марте 1912 г. и сохранил с тех пор свой оригинальный облик. Внутри до сих пор стоит старая кованая винтовая лестница.

Выглядит он так, как, наверное, должен выглядеть "классический маяк": стоит на возвышении холма высотой 61 км, и с него открывается потрясающий вид на окружающее море и скалы. Верхушка маяка покрашена красным цветом и выполнена с элементами классической корейской архитектуры. Свет от маяка виден на расстоянии 37 км.

Российская Газета