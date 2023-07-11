АТОР сообщила о планах по запуску комбинированных туров

Туроператоры планируют запустить комбинированные туры с возможностью за одно путешествие посетить Кубу и Мексику или Кубу и Доминикану. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Туроператоры готовы расширить географию комбинированных туров на другие страны Карибского бассейна, и здесь Куба станет "точкой сборки". Так, туроператор "Интурист" намерен запустить туры Куба плюс Мексика и Куба плюс Доминикана", - говорится в сообщении.

Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярные авиарейсы. Полеты по маршруту Москва - Варадеро - Москва осуществляет авиакомпания "Россия". Из Москвы в Варадеро и на курорт Кайо-Коко в сотрудничестве с туроператором Pegas Touristik также летает авиакомпания Nordwind. Блоки мест на рейсах Nordwind в Варадеро берут туроператоры Anex Tour, "Интурист" и Fun&Sun, напомнили в АТОР.